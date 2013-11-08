  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۹:۵۰

فلاح جلودار:

دانشگاههای مازندران دچار چالش هستند

دانشگاههای مازندران دچار چالش هستند

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: بيشتر مشكلات استان توسط دانشگاهها حل می شود درحالیکه متاسفانه امروز دانشگاههاي استان دچار چالش شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ربيع فلاح جلودار عصر پنجشنبه در نشست هم انديشي اتحاديه دانشگاه هاي غير دولتي و غيرانتفاعي كشور افزود: این درحالیست دانشگاهها ظرفيت استثنايي براي مازندران هستند.

وي با بيان اينكه يكسري بحران هايي در استان وجود دارد، افزود:  اين نشست ها همانند اتاق فكري براي برطرف كردن مشكلات در استان است.

وي با بيان اينكه ارائه امكانات و داشته ها و تعامل بين مسئولين استان و روساي دانشگاهها، اذعان داشت: با هم افزايي و همفكري هم با مشكلات استان آشنا مي شويم.

فلاح جلودار اظهار داشت: اين هم افزايي موجب مطلع شدن از ظرفيت هاي موجود در استان، برنامه ريزي براي استفاده از اين فرصت ها و ارائه راهكار مي باشد.

وي افزود: با كمك شما دانشگاهيان بايد راه هاي برون رفت از مشكلات استان را پيدا كنيم.
 

کد مطلب 2171424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها