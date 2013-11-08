دانشگاههای مازندران دچار چالش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ربيع فلاح جلودار عصر پنجشنبه در نشست هم انديشي اتحاديه دانشگاه هاي غير دولتي و غيرانتفاعي كشور افزود: این درحالیست دانشگاهها ظرفيت استثنايي براي مازندران هستند.

وي با بيان اينكه يكسري بحران هايي در استان وجود دارد، افزود: اين نشست ها همانند اتاق فكري براي برطرف كردن مشكلات در استان است.

وي با بيان اينكه ارائه امكانات و داشته ها و تعامل بين مسئولين استان و روساي دانشگاهها، اذعان داشت: با هم افزايي و همفكري هم با مشكلات استان آشنا مي شويم.

فلاح جلودار اظهار داشت: اين هم افزايي موجب مطلع شدن از ظرفيت هاي موجود در استان، برنامه ريزي براي استفاده از اين فرصت ها و ارائه راهكار مي باشد.

وي افزود: با كمك شما دانشگاهيان بايد راه هاي برون رفت از مشكلات استان را پيدا كنيم.

