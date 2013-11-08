قدم برداشتن در مسیر منویات امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب افتخار مرحوم عسگراولادی بود

حمیدرضا مشهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحوم حاج حبیب الله عسگراولادی به عنوان مجاهدی نستوه دارای ویژگی های اخلاقی بارزی بود که از آن جمله می توان به همراهی همیشگی با امام راحل(ره)، یاوری ایتام، حامی محرومان و مروج راه رفیع ولایت فقیه اشاره کرد.
وی ادامه داد: باید روش و منش انقلابی بزرگانی همچون مرحوم حبیب الله عسگراولادی را در قرن اخیر مورد بررسی موشکافانه قرار داد که چه تعداد انسان فرهیخته را می توان یافت که چنین پشتکاری در مبارزه علیه دشمنان اسلام و انقلاب داشته اند.
این مسئول اضافه کرد: این شخصیت برجسته انقلابی همه عمر پر برکت خود را صرف مبارزه در راستای پیروزی، اعتلا و پیشرفت روزافزون انقلاب شکوهمند اسلامی و حفظ و صیانت از جایگاه رفیع ولایت فقیه کرد.
دریافت حکم از مرجعیت شرعی برای هلاکت حسنعلی منصور
مشهدی عباسی بیان داشت: فعالیت، بیانات، افکار، اندیشه ها و در کل منش آن پیر مبارزه علیه دشمنان اسلام و انقلاب همه و همه در زمینه دفاع از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی بود؛ افتخار حاج حبیب الله قدم برداشتن در مسیر منویات امام راحل(ره) و رهبر فرزانه انقلاب بود.
به گفته نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، حاج حبیب الله در خصوص موضوع هلاکت حسنعلی منصور، نخست وزیر رژیم ستمشاهی نیز از مرجعی دستور شرعی دریافت کرده بود.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل ورود من به حزب مؤتلفه اسلامی، شخص و شخصیت بی نظیر این همراه همیشگی حضرت امام و حامی برجسته ولایت و روحانیت بود؛ در وجود او می شد همه شاخصهای یک انسان درستکار را مشاهده کرد.
تلاوت قرآن مشهدی عباسی و واکنش عسگراولادی
این مسئول با بیان روایت پی بردن مرحوم عسگراولادی به اشتباه او در تلاوت قرآن در یکی از جلسات حزب مؤتلفه اسلامی، خاطرنشان کرد: از جمله ویژگی های اخلاقی بارز و توانمندی های بی شمار حاج حبیب الله عسگراولادی تفسیر قرآن کریم بود؛ او در نشستهای مختلف عادت داشت تا در ابتدای سخن آیات تلاوت شده بعنوان نقطه آغازین جلسات را مورد تفسیر قرار دهد.
مشهدی عباسی ادامه داد: در یکی از این جلسات، حاج حبیب الله به هنگام تلاوت قرآن به درب ورودی محل جلسه رسید و به احترام تلاوت آیات الهی وارد محیط نشد و منتظر ماند.
عضو حزب مؤتلفه اسلامی اضافه کرد: آن روز من قرآن ابتدای جلسه را می خواندم که در همان اواسط تلاوت صفحه را گم کردم و به اجبار آیاتی دیگر از سوره های دیگر را در ادامه خواندم و به خیال خود کسی هم متوجه این تغییر آیات نشد.
وی اظهار داشت: بعد از بیان صدق الله و اتمام تلاوت قرآن، حاج حبیبالله وارد جلسه شد و در همان تفسیر ابتدای نشست، گفت که "قرار بود در خدمت آیات دیگری باشیم"؛ آن مرحوم به آن تغییر در تلاوت پی برد و در ادامه جلسه هر دو قسم از آیات تلاوت شده از دو سوره مختلف را تفسیر کرد.
