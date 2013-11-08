قدم برداشتن در مسیر منویات امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب افتخار مرحوم عسگراولادی بود

حمیدرضا مشهدی ‏عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحوم حاج حبیب ‏الله عسگر‏اولادی به عنوان مجاهدی نستوه دارای ویژگی‏ های اخلاقی بارزی بود که از آن جمله می‏ توان به همراهی همیشگی با امام راحل(ره)، یاوری ایتام، حامی محرومان و مروج راه رفیع ولایت فقیه اشاره کرد.

وی ادامه داد: باید روش و منش انقلابی بزرگانی همچون مرحوم حبیب ‏الله عسگر‏اولادی را در قرن اخیر مورد بررسی موشکافانه قرار داد که چه تعداد انسان فرهیخته را می‏ توان یافت که چنین پشتکاری در مبارزه علیه دشمنان اسلام و انقلاب داشته‏ اند.

این مسئول اضافه کرد: این شخصیت برجسته انقلابی همه عمر پر برکت خود را صرف مبارزه در راستای پیروزی، اعتلا و پیشرفت روزافزون انقلاب شکوهمند اسلامی و حفظ و صیانت از جایگاه رفیع ولایت فقیه کرد.

دریافت حکم از مرجعیت شرعی برای هلاکت حسنعلی منصور

مشهدی ‏عباسی بیان داشت: فعالیت، بیانات، افکار، اندیشه ها و در کل منش آن پیر مبارزه علیه دشمنان اسلام و انقلاب همه و همه در زمینه دفاع از ارزش‏های نظام مقدس جمهوری اسلامی بود؛ افتخار حاج حبیب‏ الله قدم برداشتن در مسیر منویات امام راحل(ره) و رهبر فرزانه انقلاب بود.

به گفته نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، حاج حبیب ‏الله در خصوص موضوع هلاکت حسنعلی منصور، نخست‏ وزیر رژیم ستمشاهی نیز از مرجعی دستور شرعی دریافت کرده بود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل ورود من به حزب مؤتلفه اسلامی، شخص و شخصیت بی‏ نظیر این همراه همیشگی حضرت امام و حامی برجسته ولایت و روحانیت بود؛ در وجود او می‏ شد همه شاخص‏های یک انسان درستکار را مشاهده کرد.

تلاوت قرآن مشهدی‏ عباسی و واکنش عسگراولادی

این مسئول با بیان روایت پی بردن مرحوم عسگراولادی به اشتباه او در تلاوت قرآن در یکی از جلسات حزب مؤتلفه اسلامی، خاطرنشان کرد: از جمله ویژگی‏ های اخلاقی بارز و توانمندی‏ های بی‏ شمار حاج حبیب‏ الله عسگر‏اولادی تفسیر قرآن کریم بود؛ او در نشست‏های مختلف عادت داشت تا در ابتدای سخن آیات تلاوت شده بعنوان نقطه آغازین جلسات را مورد تفسیر قرار دهد.

مشهدی‏ عباسی ادامه داد: در یکی از این جلسات، حاج حبیب ‏الله به هنگام تلاوت قرآن به درب ورودی محل جلسه رسید و به احترام تلاوت آیات الهی وارد محیط نشد و منتظر ماند.

عضو حزب مؤتلفه اسلامی اضافه کرد: آن روز من قرآن ابتدای جلسه را می‏ خواندم که در همان اواسط تلاوت صفحه را گم کردم و به اجبار آیاتی دیگر از سوره ه‏ای دیگر را در ادامه خواندم و به خیال خود کسی هم متوجه این تغییر آیات نشد.

وی اظهار داشت: بعد از بیان صدق‏ الله و اتمام تلاوت قرآن، حاج حبیب‏الله وارد جلسه شد و در همان تفسیر ابتدای نشست، گفت که "قرار بود در خدمت آیات دیگری باشیم"؛ آن مرحوم به آن تغییر در تلاوت پی برد و در ادامه جلسه هر دو قسم از آیات تلاوت شده از دو سوره مختلف را تفسیر کرد.