جشنواره های سنتی بومی - محلی نقش بسزایی در ترویج فرهنگ و آداب اصیل گیلان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه قدسی ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای هیئت ورزش های سنتی، بومی و محلی رودسر افزود: برگزاری این جشنواره ها نقش تاثیر گذاری در ترویج فرهنگ و آداب و سنن اصیل گیلان در این منطقه دارد.

وی اظهارداشت: با احیای بازی ها و سنت های بومی - محلی و معرفی این مزیت های به نسل جوان جامعه باید از فراموشی آداب و سنن اصیل گیلان که ریشه در آئین مردمان این دیار دارد، جلوگیری کرد.

رئیس ورزش و جوانان رودسر اذعان داشت: طی شش ماهه نخست امسال در این شهرستان پنج جشنواره بزرگ بازی های سنتی، بومی و محلی و جشن شکرگزاری خرمن در مناطق جواهردشت چابکسر، زیاز اشکورات رحیم آباد، بی بالان کلاچای، واجارگاه و قاسم آباد سفلی چابکسر برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جشنواره ها بازی های سنتی، بومی و محلی همچون لافندبازی، قیش بازی، کشتی گیله مردی، طناب کشی و بازی های محلی دیگر به همراه اجرای موسیقی زنده محلی، پخت غذا و نان های محلی برگزار شدکه تمامی این جشنواره ها با استقبال پرشور و چشمگیر مردم مواجه گردید.

شهرستان رودسر در شرق گیلان واقع شده است.