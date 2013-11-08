نذورات مردمی به سمت مسائل فرهنگی و تبلیغی ترویج شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رحمت الله اروجی در گردهمایی مبلغان استان در ماه محرم استفاده بیشتر مبلغان از مفاهیم قرآنی، قصه های قرآن و آیات اخلاقی قرآن را خواستار شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بر برگزاری مراسم عزاداری هیئت ها با محوریت مسجد، برنامه های قرآنی و وعظ و خطابه تأکید کرد.

اروجی با تأکید بر انسجام و همبستگی ملی، برگزاری اجتماعات باشکوه هیئت ها مذهبی در روزهای تاسوعا وعاشورا را خواستار شد.

وی با اشاره به برخی آسیب های اجتماعی و لزوم ترویج سبک زندگی اسلامی، از مبلغان خواست در آگاه سازی مردم برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی، قمار و تهمت تلاش کنند.

تبیین جنگ نرم و عنایت ویژه به عفاف و حجاب و اهمیت تشکیل خانواده و لزوم افزایش جمعیت، بیان دستاوردهای جدید جمهوری اسلامی در فناوری هسته ای و سایر علوم استراتژیک از خواسته های مدیر کل تبلیغات اسلامی از مبلغان در ماه محرم بود.

اروجی محرم را بهترین فرصت برای تحلیل علمی مسائل خرافی و عرفان های نوظهور دروغین برشمرد و احیای ارزش ها و سنت های حسنه اسلامی مانند صله رحم و عیادت از بیماران را یادآور شد.