به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي گفت: همزمان با دهه اول محرم و شهادت حضرت اباعبداللهالحسين(ع) محمدحسين رجبيدواني، مورخ و پژوهشگر برجسته تاریخ اسلام ابعاد سياسي و اجتماعي قيام امام حسين(ع)تحليل و بررسي ميكند.
حجتالاسلام والمسلمين جلال حسيني با بيان اين خبر اظهار کرد: همايش تخصصي "تبيين ابعاد سياسي و اجتماعي قيام امام حسين(ع" از سلسله همايشهاي بيداري عاشورايي است كه دوشنبه 20 آبان ماه برگزار ميشود.
برگزاري 180 ويژه برنامه "شكوه ايثار" در حرم رضوي
مدير تبليغات اسلامي آستان قدس رضوي از برگزاري 180 ويژه برنامه بيان معارف حسيني با موضوع «شكوه ايثار» در بارگاه منور رضوي خبر داد.
علي اميني با بيان اين خبر اظهار کرد: اين ويژه برنامه همزمان با دهه اول محرم ويژه عموم زائراني كه در اين ايام براي عرض تسليت شهادت حضرت اباعبداللهالحسين(ع) به حرم مطهر مشرف ميشوند، تدارك ديده شده است.
مدير تبليغات اسلامي آستان قدس رضوي با بيان اينكه روزانه 18 برنامه سخنراني و بيان معارف حسيني در اماكن متبركه رضوي پيشبيني شده است، افزود: آيتالله سيد احمد علمالهدي، حججالاسلام والمسلمين مهدوي ارفع، سيدحسين مؤمني، محمدرضايي تهراني و اسلاميفر برخي از سخنرانان اين مراسم هستند.
برگزاري 100 برنامه تبليغي براي زائران غيرايراني حرم رضوي
مدير امور زائران غيرايراني آستان قدس رضوي از برگزاري يكصد ويژه برنامه تبليغي، مذهبي و فرهنگي براي زائران غيرايراني در دهه اول محرم خبر داد.
حجتالاسلام علي باقري با بيان اين خبر اظهار کرد: اين ويژه برنامهها براي زائران عرب، اردو و آذري زباني كه از كشورهاي مختلف براي عرض تسليت سيد و سالار شهيدان امام حسين(ع) به حرم مطهر رضوي مشرف ميشوند، تدارك شده است.
مدير امور زائران غيرايراني آستان قدس رضوي افزود:40 ويژه برنامه سوگواري و عزاداري ويژه زائران عرب، اردو وآذري زبان حرم مطهر رضوي در رواقهاي دارالرحمه، غدير و سردرب شرقي صحن جامع رضوي با موضوع سلسله بحث هاي اعتقادي در فرهنگ عاشورا برگزار مي شود.
بزرگترين محفل شيرخوارگان حسيني در حرم مطهر رضوي
معاون تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي از برگزاري بزرگترين محفل شيرخوارگان حسيني در صحن جامع رضوي حرم مطهر امام رضا(ع) خبر داد.
حجت الاسلام جلال حسيني با بيان اين خبر اظهار کرد: اين برنامه به طور همزمان با 2300 نقطه در كشور و جهان، راس ساعت 13 اولين جمعه ماه محرم الحرام مصادف با 17 آبان ماه،در صحن جامع رضوي حرم نوراني امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.
معاون تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي ساعت برگزاري مراسم روز جهاني حضرت علياصغر(ع) را 13 تا 16 اعلام كرد و افزود: حجت الاسلام والمسلمين سيدحسين مؤمني در اين مراسم سخنراني ميكنند و آقايان سيدمصطفي حسيني، اميرعارف، كاظم ذوقيان، كاظم غلامشاهي و هادي الهي به مرثيهسرايي و ذكر مصيبت ميپردازند.
