نخستین اولویت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان حفظ جنگل های هیرکانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله رحمانی عصر پنجشنبه در نشست منابع طبیعی استان افزود: مقابله جدی و مستمر با زیاده خواهان، متجاوزان به عرصه های طبیعی و تخریب کنندگان جنگل ها و مراتع از دیگر فعالیت های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.

وی با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع و مردم مداری سرلوحه تمامی فعالیت های این اداره کل است، اظهار داشت: استاندار گیلان در حکمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان را حائز رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی استان معرفی کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان ادامه داد: براساس ارزیابی عملکرد های دستگاه های اجرایی استان و به استناد رای هیئت نظارت بر ارزیابی ها در سال جاری منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان با کسب حداکثر امتیاز عملکرد با اقدامات موثر خود در سال گذشته توانسته رتبه برتر را از آن خود کند.

وی بیان داشت: هرساله تمامی دستگاه های اجرایی از سوی استانداری گیلان از لحاظ عملکردی رصد می شوند و بر اساس فرم های امتیاز دهی که شامل دو بخش شاخص های اختصاصی و شاخص های عمومی است در سال بعد مورد ارزیابی و امتیاز دهی قرار می گیرند.

رحمانی با بیان اینکه در سال گذشته این اداره کل توانست از هزار امتیاز شاخص اختصاصی 960 امتیاز و از مجموع 900 امتیاز شاخص های عمومی به امتیاز 855 دست یابد، گفت: این امتیازات افزون بر هزار و 755 امتیاز است که بیش از 92 درصد مجموع امتیازات را شامل می شود.

وی افزود: کسب رتبه برتر در میان دستگاه های اجرایی استان به واسطه همدلی و همکاری صمیمانه مجموعه همکاران و پرسنل اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری به دست آمده و دست یابی به چنین عناوینی انگیزش بیشتری را برای ادامه راه سبب می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان ادامه داد: مسئولیت حفاظت از منابع خدادادی و سرمایه های ملی، تعهد تمامی حافظان انفال در قبال مردم طبیعت دوست استان را به دنبال دارد وهمت بیشتری را برای نیل به اهداف تعیین شده می طلبد.

وی اظهار داشت: کسب عنوان دستگاه برتر استان در سال جاری توفیقی بوده که در ادامه روند رو به رشد اعتلای عملکرد های منابع طبیعی در غالب شاخص های عمومی و اختصاصی مدون استانداری به دست آمده است.

رحمانی همچنین افزود: این سیر صعودی پیشرفت در خدمت گزاری در سال 89 آغاز و از رتبه 48 در میان 59 دستگاه اجرایی استان در سال 88 رتبه برتر در سال 91 کسب شد.

وی یادآور شد: رتبه اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان در میان تمامی دستگاه های اجرایی استان در سال های 89 و 90 به ترتیب جایگاه 21 و 18 بوده که این روند حاصل تدبیر و تلاش شبانه روزی مدیران و کارکنان منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان به عنوان خادمان انفال، مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.