نمايشگاه فرهنگي - مذهبي نينوا در اردبيل گشايش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که عصر پنجشنبه و با برگزاری آئین ها سوگواری گشایش یافت، با همکاری استانداری اردبیل، ادارات کل اوقاف و امور خیریه، تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگی – ورزشی شهرداری اردبیل برگزار می شود.

در بخش نخست این نمایشگاه مجموعه آثاری در ارتباط با بصیرت عاشورایی و با غرفه های مختلفی نظیر بچه های آسمانی، دشمن شناسی، با امام حسین (ع) تا کجا؟ و مشاوره خانواده به نمایش درآومده است.

بخش دوم نمایشگاه هم شامل عرضه محصولات فرهنگی، کتاب و سی دی با تخفیف 10 تا 30 در صد برای علاقمندان و بازدیدکنندگان است.

نمایشگاه فرهنگی – مذهبی نینوا تا پنجم آذر دایر بوده و همه روزه از ساعت 9 صبح تا 20 شب در مجتمع فرهنگی ولایت واقع در شهرک کارشناسان، نبش میدان شفا آماده بازدید علاقه مندان خواهد بود.

استاندار اردبیل در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با تاکید بر لزوم معرفی و تبیین فلسفه عاشورا به منظور نرویج فرهنگ دینی و ایثار در جامعه افزود: مهمترین نکته در واقعه کربلا بصیرت عاشورایی است که امروز جامعه نیازمند آن است.

اکبر نیکزاد برگزاری این نمایشگاه های فرهنگی و دینی را در آگاه سازی و آشنایی نسل جوان با عمق نهضت کربلا موثر ارزیابی کرد.