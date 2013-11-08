11 کشتی گیر خراسان رضوی در اردوی تیم های ملی حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی از حضور کشتی گیران نونهال، نوجوانان و جوان استان در اردوی تیم های ملی کشور خبر داد.

علی بامشکی اظهار کرد: اردوی آمادگی یک هفته ای تیم های ملی نونهالان، نوجوانان و جوانان کشور از روز 25 آبان ماه در تهران آغاز می شود.

رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی با اشاره به حضور 11 آزادکار استان در این اردو بیان کرد: یوسف سلیمانی، امیرحسین ولی زاده، مرتضی خدابخش و مرتضی رخشانی در رده سنی نونهالان و همچنین محمد متقی نیا و ارسلان تاتاری در رده سنی نوجوانان با همراهی حسین شمشیری و حسین ارقیه به عنوان مربی در اردوی مشترک تیم های ملی این رده سنی در خانه کشتی شماره یک تهران شرکت می کنند.

بامشکی گفت: سعید توحیدی، جواد سلیمی، روح الله خدابخش، اسماعیل ممدوحی و علی ابراهیمی نیز آزادکاران جوان استان هستند که با همراهی هادی ناصر قرائی به عنوان مربی در اردوی آمادگی تیم ملی جوانان که در خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار می شود، حضور دارند.

اردوی جدید تیم ملی کشتی از 10 آذر آغاز می شود

مربی تیم کشتی جمهوری اسلامی ایران گفت: در مرحله بعدی اردو قطعا نفرات جدیدی به جمع اردونشینان تیم ملی اضافه خواهند شد.

امیر توکلیان با اشاره به این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر کشتی گیران ملی پوش در حال تمرین هستند ولی اردوی اصلی تیم ما پیش از شروع جام جهانی، از 10 آذرماه آغاز خواهد شد.

مربی تیم کشتی جمهوری اسلامی ایران افزود: در این اردو تلاش خواهیم کرد شرایط بدنی و آمادگی کشتی گیرانمان را به حد ایده آل برسانیم تا برای حضور در مسابقات آماده شوند.

رقابت های فوتسال ادارات طرقبه و شاندیز برگزار می شود

رئیس اداره ورزش و جوانان طرقبه شاندیز از برگزاری مسابقات فوتسال ادارات به مناسبت گرامیداشت روز بسیج مستضعفان خبر داد.

هاشم نعمتی اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده رقابت های فوتسال ادارات و ارگان ها دولتی و غیر دولتی شهرستان طرقبه و شاندیز ویژه آقایان از اول آذرماه آغاز خواهد شد.