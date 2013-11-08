نفت تهران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان تمرین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال نفت تهران از ساعت 16 امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به تمرین بپردازند اما به دلیل تاخیر در پرواز، این تمرین با دو ساعت تأخیر برگزار شد.

این بازیکنان ساعت 17 امروز با تاخیر 2 ساعت وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شدند و پس از آن به ورزشگاه فولادشهر رفتند تا در تمرین شرکت کنند.

تمرین تیم نفت تهران از ساعت 18 امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و زیر نور برگزار شد و بازیکنان تیم تهرانی در این تمرین برای دیدار فردای خود مقابل ذوب‌آهن اصفهان آماده شدند.

این تمرین زیر نظر یحیی گل‌محمدی، سرمربی این تیم برگزار شد و گل‌محمدی به دلیل حضور در تمرین تیم خود، نتوانست در نشست خبری که از ساعت 18:30 برگزار شد، شرکت کند.

دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب رقابت‌های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی، از ساعت 15 روز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.