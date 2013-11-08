به گزارش خبرنگار مهر، محمد پرورش در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و برق در جمع خبرنگاران گفت: از دو هفته پیش به‌ صورت ویژه برای تامین آب شرب تهران ورود کردیم با این وجود در وضعیت بارش تغییری اتفاق نیفتاده و احتمالا وضع بدتر نیز خواهد شد.

مدیرعامل آبفای استان تهران با اعلام اینکه حجم آب موجود در مخازن سدهای شهر تهران نسبت به وضعیت نرمال دارای 53 درصد کسری است تصریح کرد: این وضعیت در سدهای لار و لتیان بدتر است به نحوی که در صورت ادامه روند برداشت از سد لتیان، این منبع ذخیره آب را از دست خواهیم داد و به همین دلیل برداشت از این سد در کمترین میزان ممکن صورت می گیرد.

وی از انتقال اضطراری آب از غرب به شرق تهران از طریق 3 خط لوله اصلی برای جبران بخشی از کسری آب شهروندان ساکن در شرق تهران خبر داد و خاطر نشان کرد: مدیریت سختگیرانه ای را در منابع آبی تهران در دستور کار قرار داده ایم. البته برای تامین آب مورد نیاز در شهر تهران از طریق همکاری شهرداری و برخی دیگر از دستگاه ها چند حلقه چاه در نقاط مختلف شهر حفر می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره احتمال جیره بندی آب در تهران افزود: با وجود اینکه 85 درصد آب شرب در تهران از طریق بخش خانگی به مصرف می رسد اما هشدارهای ماه های اخیر تنها 4.5 تا 5 درصد در کاهش مصرف شهروندان تاثیرگذار بوده است. با این حال در برنامه های ما، جیره بندی آب برای شهر تهران مطرح نیست و این گزینه منتفی است.

پرورش با اعلام اعمال افت فشار آب برای 20 درصد از شهروندان تهرانی گفت: در بخش هایی از منطقه یک شهرداری تهران، منطقه 2 و همچنین سامانه شرق افت فشار آب اعمال می شود. به دلیل اینکه ابزار جریمه ای موثر نیز در اختیار نداریم قرار است در این زمینه بررسی هایی صورت گیرد تا بتوانیم به صورت تصاعدی ویژه، مصرف بیش از حد آب را در قبوض مشترکان پرمصرف لحاظ کنیم.