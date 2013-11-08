به گزارش خبرنگار مهر، گئورگ کاسپاروف، دروازه‌بان ارمنستانی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان به دلیل سرماخوردگی شدید نمی‌تواند در بازی این تیم مقابل نفت تهران در جام حذفی بازی کند.

این دروازه‌بان که در دو بازی اخیر ذوب‌آهن در لیگ برتر و جام حذفی درون دروازه ذوب‌آهن بود، احتمالاً در دیدار با نفت تهران جای خود را به میلان میاتوویچ، دیگر دروازه‌بان تیم اصفهانی خواهد داد.

اسماعیل فرهادی، دیگر بازیکن تیم ذوب‌آهن که از نزدیک به یک ماه پیش در دیدارهای ذوب‌آهن غایب بوده نیز در این بازی به میدان نمی‌رود.

فرهادی به دلیل مصدومیت عضله زیر شکم، در هفته‌های گذشته، دوران درمان خود را طی می‌کرد.

روح‌الله عرب، مهاجم دیگر ذوب‌آهن نیز به دلیل مصدومیت در دیدار ذوب‌آهن مقابل نفت تهران به میدان نخواهد رفت.

ذوب‌آهن از ساعت 15 روز جمعه در چارچوب رقابت‌های مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف نفت تهران می‌رود.