مجوز افزایش 38 درصدی قیمت آب در سال 92 را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز از زیان 625 تومانی فروش هر مترمکعب آب شرب شهری خبر داد و گفت: عدم توجه به اقتصاد آب در آینده موجب می شود که شرکت آب و فاضلاب توان پاسخگویی در زمان مقرر را از دست بدهد زیرا درآمدهایی که باید صرف هزینه های این کار شود، وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه قیمت تمام شده هر مترمکعب آب شرب در سال 91 حدود هفت هزار ریال بوده و اگر هزینه های تامین آب شرکت های آب منطقه ای به آن اضافه شود، این قیمت به 9 هزار ریال افزون می شود ادامه داد: متوسط هزینه ای که از مشترکان در بخش آبفای شهری دریافت می شود، فقط دو هزار و 750 ریال به ازای هر مترمکعب است.

وی با بیان اینکه شرایط سختی در بخش تامین آب شرب کشور به وجود آمده است گفت: محدودیت های زیاد نقدینگی، مسائل بهره برداری، تعمیر و نگهداری مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است. جانباز با بیان اینکه وزارت نیرو هماهنگی خوبی با وزارت بهداشت در خصوص کیفیت آب دارد و شاخص مطلوبیت میکروبی بالای 99.5 درصد است بیان داشت: در هر شرایطی، کیفیت آب و بهداشت را مدنظر قرار می دهیم و با وجود کمبود نقدینگی قرار نیست آب با کیفیت پایین توزیع شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تصریح کرد: هزینه متوسط قبض آب بهای 72 درصد از مشترکان خانگی 38 هزار ریال (بین 16 تا 20 مترمکعب) است که این رقم مسائل و مشکلات صنعت آب و فاضلاب را حل نمی کند.

مشاور وزیر نیرو درخصوص برنامه های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای مدیریت مصرف آب گفت: بیش از 92 درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است و حدود شش درصد به بخش شرب و بقیه به بخش صنعت اختصاص دارد.

وی ادامه داد: مدیریت مصرف باید در کل بخش های مصرف به ویژه کشاورزی، شرب و صنایع اعمال شود و بحث های زیادی در خصوص مدیریت مصرف انجام شده است. جانباز با بیان اینکه اقداماتی در زمینه های مدیریتی مانند مدیریت فشار، یکنواختی شبکه ها و استفاده از شیرهای کنترل برقی در جهت مصرف ایجاد شده است گفت: مشترکان باید درصدی از مصرف روزانه آب را کاهش دهند و روش های الگوی مصرف معطوف به مشترکان است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اظهار داشت: در سال 92، مجوز افزایش قیمت 38 درصدی برای آب تصویب شد اما تاکنون دستوری برای اعمال این افزایش صادر نشده است. جانباز با بیان اینکه طرح های فاضلاب با یک عقب ماندگی روبرو شده است گفت: از چهار سال گذشته، با اتکا به روش های جدید تامین مالی، احداث تصفیه خانه های فاضلاب به روش BOO و BOT در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در اصفهان، یزد، خراسان رضوی و کرمان از پساب تصفیه شده به عنوان جایگزین خوب برای تامین آب صنعت استفاده می شود. در سال های گذشته با اتفاق های خوبی که افتاد، با وجود سخت بودن اجرای کار فاضلاب تهران، خوشبختانه شاهد توسعه روزافزون بخش فاضلاب تهران هستیم و این طرح با سرعت در حال تداوم است.

جانباز تصریح کرد: بازچرخانی آب و استفاده از روش های پیشرفته تصفیه فاضلاب، جایگزینی برای آب مورد نیاز بخش های صنعت و کشاورزی است و توافق هایی با بانک توسعه اسلامی برای جمع آوری فاضلاب روستاها انجام شده است.