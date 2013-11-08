به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی با بیان اینکه 50 درصد از سهم یارانه باید به رفاه و تولید اختصاص یابد گفت: توزیع یارانه بر اساس قانون جزو برنامه‌های دولت است و بر این اساس باید 50 درصد از سهم یارانه به رفاه و تولید اختصاص یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: به تمام صنعتگران این نوید را می‌دهیم که دولت با سهم خوب از مسائل کشور در مسیر پیشرفت گام برداشته و در همین راستا امکان حرکت در مسیر اشتباه وجود ندارد.

ربیعی با اشاره به اینکه دولت درصدد است تا سال سوم فعالیت تورم را به پایین‌ترین نقطه قابل قبول برساند افزود: دولت در پی این است تا اشتغال را از مسیر توسعه فضای کسب و کار پیگیری کند تا زمینه حل مشکل ناپایداری شغلی فراهم شود چرا که این مهم در دوره تورم از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی گفت: با شناخت درست از مسائل اقتصادی کشور تا پایان سال سوم فعالیت دولت، تورم را کنترل و به نقطه مطلوب خواهیم رساند. در شرایط تورم و رکود فعلی که با بهره وری پائین و بیکاری 13 درصد دولت را تحویل گرفته‌ایم، با سختی‌های متعددی مواجهیم که نرخ بیکاری به موجی تبدیل شده و باید بتوانیم ضمن بالا بردن بهره وری، مسائل اجتماعی و رفاهی کارگران را نیز حل کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه افزود: بسته‌ای از مشکلات پیش روی دولت است اما با فهم درست از مسائل در مسیر اصولی حرکت خواهیم کرد و دیگر اجازه نمی‌دهیم ثروتی که مستقیما به دست مردم داده شد و یا به سمت مسکن رفت و ناپایداری شغلی و تورم ایجاد کرد بدین صورت ادامه پیدا کند بلکه با رعایت قانون تلاش می‌کنیم درست عمل کنیم.

ربیعی تصریح کرد: دولت، دولت آزمون و خطا نیست بلکه با ورود افراد با تجربه شناسایی مشکلات در حوزه‌های مختلف آغاز شده و همه در جریان مشکلات کارگران و کرفرمایان هستیم و با درک درست از وضعیت در حال برنامه ریزی برای کنترل تورم و کاهش آن در کشور هستیم.

وی ادامه داد: تورم را در سال سوم دولت به یک نقطه قابل قبول خواهیم رساند و تلاش می‌کنیم کارخانه‌ها با ظرفیت کامل تولید کنند و با تثبیت نرخ ارزمشکلات تولید را حل کنند. از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته ایم تا گزارش کاملی از وضعیت خود تهیه کرده و به وزارتخانه ارسال کنند تا ضمن بررسی منطقی و اصولی آنها، برای حل این مشکلات اقدام کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: از فروش شرکت های تولیدی نیز باید گزارش کاملی تهیه شود تا بتوانیم ضمن بررسی این موضوع آسیب‌ها را شناسایی کنیم. گام اول ما افزایش اشتغال و بهره برداری از ظرفیت‌های کامل تولیدی است و امروز اشتغال یک شعار انتخاباتی برای دولت نیست بلکه یک آرمان است و این مهم با توسعه در فضای کسب و کار محقق خواهد شد.

ربیعی خاطرنشان کرد: از کانون های کارفرمایی و کارگری درخواست می کنیم فعالتر برخورد کرده و دیدگاه های کارشناسی خود را به وزارتخانه منتقل کنند تا در نشست های تخصصی این مسائل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

وی خطاب به تولیدکنندگان بیان داشت: مطمئن باشید مسائل را فهمیده و درک کرده ایم و با فهم درست از مسائل و جهت گیری منطقی اعتبارات و امکانات دولتی را برای بهبود فضای کسب و کار و اشتغال به کار خواهیم گرفت.