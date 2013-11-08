پنج شهید گمنام امروز در گلستان تشییع می شود

سرهنگ عباس حسن نیا در این باره به خبرنگار مهر گفت: این شهدا بر اساس درخواست استان گلستان به ویژه شهرستان گالیکش به استان آورده شده است و قرار است امروز تشییع شوند.

وی افزود: مراسم استقبال از این شهیدان امروز ساعت 11 در نماز جمعه همراه با عزاداری و همچنین بعد از نماز مغرب و عشاء در تپه نورالشهدا انجام می شود.

حسن نیا ادامه داد: همچنین فردا دو شهید به شهرستان گالیکش انقال داده می شود و مراسم استقبال از آنان در مسجد جامع این شهرستان با حضور مردم انجام می شود.

وی تصریح کرد: پیکر دو شهید در روز یکشنبه به دانشگاه علوم پزشکی استان انتقال داده می شود و یک شهید هم در گروه مهندسی تیپ 45 جوادالائمه تشییع خواهد شد.

وی در ارتباط با مکان شهادت این شهیدان گرانقدر ابراز داشت: این شهیدان در عملیات های والفجر 8 در منطقه عملیاتی فاو در سال 64 و تک دشمن در فاو در سال 67 به شهادت رسیده اند.

مدیر کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر 89 شهید گمنام در 21 نقطه استان به خاک سپرده شده اند که الحمدالله در این زمینه مردم استقبال زیادی را از خود نشان داه اند.

وی با اشاره به اهداف این شهدا در جنگ با دشمن یادآور شد:شهدا انتظار دارند تا مردم ادامه دهنده راه آنان بوده و همیشه از ولایت پیروی کنند و همچنین مردم وحدت خود را در برابر استکبار جهانی حفظ کنند تا کسی نتواند به آنها آسیبی برساند.