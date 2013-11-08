تولید زعفران در وامنان نشانه وجود تفکر تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو شامگاه پنجشنبه در همايش زعفران در وامنان گفت: کاشت زعفران اهالي وامنان بايد تحليل شود و اين تحليل ها هم باید الگويي براي ديگران شود تا بتوان اين حركت را ادامه داد.



استاندار گلستان تصريح كرد: مشخص است كه در وامنان تولید فکر وجود داشته، در هر جايگاهي اگر توليد فكر نباشد شود ركود را شاهد خواهيم بود، در وامنان به ظاهر هيچ اميدي به تحول و پيشرفت نمي رفت اما با يك فكر تحول بزرگي در وامنان ايجاد شد.



صادقلو خاطر نشان كرد: دولت يازدهم خود را دولت تدبير و اميد خوانده است، در وامنان نيز شاهد تدبير و اميد هستيم که اين مقدمه ای است تا به نتايج بهتري برسيم.



وي با اشاره به توليد گياهان دارويي در وامنان گفت: در اين منطقه گياهان دارويي زيادي وجود دارد كه بايد فرآوري شوند، بايد اتاق فكري در اينجا تشكيل شود تا از ظرفيت هاي منطقه به خوبي استفاده كرد.



صادقلو يادآور شد: براي رسيدن به توسعه و پيشرفت در اين منطقه بايد عواملي چون استمرار اين حركت، كمك در تبليغات، برآورده كردن قول ها به اندازه طرفيت را در نظر داشته باشيم.



وي اضافه كرد: طبق قول هايي كه داده شد، تا روز يكشنبه مبلغ 25 ميليون تومان به صورت بلاعوض به شركت تعاوني زعفران كاران پرداخت مي شود و 250 ميليون تومان نيز به عنوان تسهيلات بانكي قول داده شده استف اين تسهيلات بايد پرداخت شود .



استاندار گلستان به مشكل آب در وامنان اشاره كرد و گفت: مسئله اب يكي از مهمترين مشكلات اين منظقه است،دو آب بندان در منطقه احداث شده است كه يكي آبگيري شده و ديگري نيز در 35 هكتار و با ظرفيت 60 هزار متر مكعب به زودي آبگيري خواهد شد.



وي ادامه داد: با اعلام سطح زير كشت و نياز آبي منطقه بايد مطالعاتي روي منابع اب بالادستي انجام شود تا آب بندان جديدي احداث شود.

وي افزود: آنچه امروز با کاشت زعفران در وامنان مي بينيم مديريت عمر بوده است،اگر اين حركت را يك نماد مردمي و يك رخ نمايي زيبا در عرصه مديريت عمر مردم وامنان بدانيم سخن به گزاف نگفته ايم، خصوصا كه بنيانگذار اين رخ نمايي يك روحاني است.

صادقلو ادامه داد: وامنان به سان الگويي براي مديريت عمر است، روح عمل مهمتر از ظاهر عمل است، اگر روح و تحليل عمل را كشف نكنيم آنچنان كه بايد از اين اقدام خدا پسندانه تشكر و قدرداني نكرده ايم.



