بسته حمايتي زعفران بايد مورد بازبيني قرار گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابري شامگاه پنجشنبه در همايش زعفران در وامنان گفت: ظرف يكسال گذشته كه پيگيري هاي مربوط به زعفران را انجام مي داديم زعفران به عنوان يكي از كشت هاي موفق استان شناسايي شده است.

وی تصریح کرد: بسته حمايتي زغفران كه در شوراي برنامه ريزي تاييد شد بايد بازبيني شود تا اجرايي شود.



صابری ادامه داد: از جشنواره قبل تاكنون زعفران استان آنقدر اهميت پيدا كرد كه در مناظرات انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري نيز از ان نام برده شد.



وی تاكيد كرد: يكي از الگوهاي موفق در اقتصاد مقاومتي كشت در روستاها است.