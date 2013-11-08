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۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۱

صابری:

بسته حمايتي زعفران بايد مورد بازبيني قرار گيرد

بسته حمايتي زعفران بايد مورد بازبيني قرار گيرد

آزادشهر - خبرگزاری مهر: نماينده مردم آزادشهر و راميان در مجلس شوراي اسلامي گفت: بسته حمايتي كه براي حمايت از زعفران تدوين شده است بايد مورد باز بيني قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابري شامگاه پنجشنبه در همايش زعفران در وامنان گفت: ظرف يكسال گذشته كه پيگيري هاي مربوط به زعفران را انجام مي داديم زعفران به عنوان يكي از كشت هاي موفق استان شناسايي شده است.

وی تصریح کرد: بسته حمايتي زغفران كه در شوراي برنامه ريزي تاييد شد بايد بازبيني شود تا اجرايي شود.

صابری ادامه داد: از جشنواره قبل تاكنون زعفران استان آنقدر اهميت پيدا كرد كه در مناظرات انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري نيز از ان نام برده شد.

وی تاكيد كرد: يكي از الگوهاي موفق در اقتصاد مقاومتي كشت در روستاها است.

کد مطلب 2171508

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