648 عضو در شرکت تعاونی زعفران کاران آزادشهر ثبت شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد احمدی شامگاه پنجشنبه در جشنواره زعفران وامنان افزود: اين شركت تعاوني در حال حاضر 35 ميليون تومان سهم مردمي دارد.



احمدی ادامه داد: براي رشد و توسعه هر چه بيشتر اين منطقه بايد مواردي چون مهار هر چه سريعتر آب هاي سطحي، ايجاد راه هاي بين مزارع، گرفتن مجوز از وزارتخانه براي كشت زعفران و توجه به گياهان دارويي منطقه مورد توجه قرار گيرد.



وي تصريح كرد: در وامنان 24 قلم از گياهان دارويي براي گرفتن عرقيات مورد استفاده اند و بيش از 30 قلم از گياهان دارويي در اينجا قابل جمع اوري و كشت است كه كاسنيف يونجه و برگ گردو از جمله انها است.



احمدی خاطر نشان كرد: در طي سالهای گذشته، 326 خانوار از وامنان به شهرها كوچ كرده اند كه با توجه به كشت زعفران و گياهان دارويي و ايجاد اشتغال مي توانند برگردند.