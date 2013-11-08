۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

حجت الاسلام احمدی:

648 عضو در شرکت تعاونی زعفران کاران آزادشهر ثبت شده اند

آزادشهر - خبرگزاری مهر: نماينده شركت تعاوني زعفران كاران آزادشهر گفت: در اين شركت تعاوني 648 عضو ثبت شده است و 50 نفر نيز در صف انتظار قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد احمدی شامگاه پنجشنبه در جشنواره زعفران وامنان افزود: اين شركت تعاوني در حال حاضر 35 ميليون تومان سهم مردمي دارد.

احمدی ادامه داد: براي رشد و توسعه هر چه بيشتر اين منطقه بايد مواردي چون مهار هر چه سريعتر آب هاي سطحي، ايجاد راه هاي بين مزارع، گرفتن مجوز از وزارتخانه براي كشت زعفران و توجه به گياهان دارويي منطقه مورد توجه قرار گيرد.

وي تصريح كرد: در وامنان 24 قلم از گياهان دارويي براي گرفتن عرقيات مورد استفاده اند و بيش از 30 قلم از گياهان دارويي در اينجا قابل جمع اوري و كشت است كه كاسنيف يونجه و برگ گردو از جمله انها است.

احمدی خاطر نشان كرد: در طي سالهای گذشته، 326 خانوار از وامنان به شهرها كوچ كرده اند كه با توجه به كشت زعفران و گياهان دارويي و ايجاد اشتغال مي توانند برگردند.

کد مطلب 2171510

