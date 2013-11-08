عباس محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزايش پارکهای مخصوص بانوان خبر داد و اظهار كرد: حداقل 50 درصد جامعه ما را بانوان تشكيل ميدهند و با توجه به شرایط شهر قم، ضروری است که تعداد پارکهای مخصوص بانوان را افزایش دهیم تا این گروه از افراد جامعه بتوانند با خیال آسوده به فعالیتهای اجتماعی و ورزشی بپردازند.
وی افزود: چگونگی افزایش پارکهای مخصوص بانوان جای بحث کارشناسی دارد، ولی اصل این موضوع جزو اهدافی است که اعتقاد دارم باید در شورای چهارم پیگیری و اجرایی شود.
محمدی، افزایش محیطهای ورزشی محلی را یکی دیگر از اولویتهای مدیریت شهری بيان كرد و گفت: در سطح شهر و محلهها زمینهایی داریم که به هر دلیلی رها شدهاند و شهرداری میتواند از طريق توافق با مالکان، این زمینها را با هزینه نه چندان زیاد تجهیز كرده و کلید آن را در اختیار معتمدان محل قرار دهد تا جایگاه مناسبی برای ورزش و تفریح بچههای محله باشد.
ساخت خانه کودکان
نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامي شهر قم، ساخت خانه کودکان را در شهر قم ضروری دانست و اظهار كرد: در حال حاضر خانه کودکان در شهر قم وجود ندارد و ضروری است مکانهایي ایجاد شود تا کودکان مناطق مختلف شهر در این خانهها حضور یافته و به صورت علمی و درست رشد كنند و انرژی خود را تخليه کنند.
محمدي با تاکید بر اینکه فعالیتهای كودكان در خانه کودک باید زيرنظر مربی باشد، افزود: در خانه کودک باید بچهها شخصیت اجتماعی پیدا کنند و اگر احیانا رفتار نادرستی در آنها دیده میشود باید به صورت علمی و زیر نظر مربی، این رفتار اصلاح شود.
اين عضو شوراي اسلامي شهر گفت: برای اینکه جامعهای توسعه یافته داشته باشیم باید از کودکی روی فرزندانمان سرمایهگذاری كنيم و اوقات فراغت بچهها را هدر ندهیم و اگر مکانی در شهر وجود داشته باشد که والدین خیالشان راحت باشد که فرزندانشان در این مکان به خوبی رشد میکنند، حتما آنها را به این اماکن خواهند آورد و ما میتوانیم سرمایهگذاری خوبی روی این بچهها برای داشتن جامعهای توسعه یافته در آینده داشته باشیم.
کمبود تفریحگاه سالم برای خانوادهها
نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامي شهر قم در ادامه سخنان خود از کمبود تفریحگاه سالم برای خانوادهها در سطح شهر قم انتقاد کرد و بیان داشت: متاسفانه به دلیل محرومیتهایی که در قم انباشته شده است، به شدت با کمبود تفریحگاه سالم برای خانوادهها مواجه هستیم. نمایشگاه یاد یاران که افتتاح شد جمعیت زيادي در آن حضور يافتند، پس باید این گونه مكانها در سطح شهر قم بیشتر ايجاد شود.
وی با اشاره به اینکه ساخت باغ پرندگان در قم ضروری به نظر میرسد، افزود: ما باید بچههایمان را با طبیعت آشتی دهیم. امروزه فرزندان ما با طبیعت قهر هستند، بچههای ما به سادگی و حتی زمانی که والدین همراهشان هستند، درختان را میشکنند و هیچ شخصی به آنها اعتراض نمیکند، چون اینها با طبیعت قهر هستند، بنابراين باید یک باغ پرندگان در محیطی آرام با طبیعت زیبا احداث شود تا بچهها با طبیعت آشتی کنند.
محمدی ادامه داد: البته باغ پرندگان با باغ وحش متفاوت است. باغ پرندگان، طبیعت بسیار زیبایي را میطلبد که بچهها در این اماکن حضور پیدا میکنند و میبینند که طبیعت چه زیباییهایی را دارد. اميدواريم ما در شوراي چهارم سنگ بناي ساخت باغ پرندگان را بگذاريم.
ساماندهی مبلمان شهری
عضو شورای اسلامي شهر قم در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت ساماندهی مبلمان شهری قم گفت: وقتی که شهروند قمی در خیابان راه میرود باید از مناظر شهری حض بصری داشته باشد چون معتقدیم نباید حتی لحظههای زندگی را از دست بدهیم چون دیگر بر نمیگردد.
محمدی افزود: به نظر بنده در حال حاضر منظر شهری قم وضعیت مناسبی ندارد، از تابلوهای سر در مغازهها گرفته تا پیاده روها و ...، یک جایی موزائیک است، یک جایی آسفالت است، یک جایی هنوز خاکی است، به نظر نمیرسد امروز شهروند قمی وقتی در خیابان راه میرود، بتواند استفاده بصری ببرد.
راهاندازی شورایاریها در محلهها
نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم در ادامه سخنان خود از راه اندازی شورایاریها در محلهها خبر داد و بیان داشت: شورای سوم مصوبهای با عنوان شورایاریها داشت و ما قصد داریم این موضوع را در شورای چهارم به صورت جدی پیگیری کنیم.
محمدی تصریح کرد: اجرای این مصوبه زمان زیادی میخواهد و نیاز به کار کارشناسی دارد که در شورای چهارم کمیتهای تشکیل شده تا با بزرگان، ائمه جماعات و اوقات رایزنی كرده و زمینه اجرای این مصوبه را فراهم کنند.
وی با تاکید بر اینکه زمینه اجرای این مصوبه باید از مساجد شروع شود، افزود: همانطور که حضرت امام (ره) فرمودند که مساجد پایگاه و کانون انقلاب است، ما نیز مبنای کار را مساجد قرار دادیم تا بتوانیم از پتانسیلهای مردمی در راستای مشکلات شهری استفاده کنیم و تا جایی که در توان مدیریت شهری است بتوانیم برای رفع این مشکلات اقدام كرده و یا حداقل یک مجموعه خوبی از مسائل و مشکلات شهری داشته باشیم.
وی اضافه کرد: هدف از راهاندازی شورایاریها این است که از مساجدی که در محلهها هستند تعدادی را با هماهنگی امام جماعت انتخاب كنیم و این افراد نیز از بین خود یک گروه را انتخاب کنند تا مجموعه مدیریت شهری مشکلات آن محله را از این گروه بخواهد، یعنی اگر فلان محله یا مسجد مشکلی دارد باید به گروه منتخب محله خود بگوید تا آنها رابطه بین مدیریت شهری و محلهها باشند.
نظر شما