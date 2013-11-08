پیکر شهید امدادگر البرزی به آغوش خانواده اش بازگشت/ "بر پیکر من گریه نکنید که باعث شادی دشمنان اسلام و انقلاب نشود"

به گزاش خبرنگار مهر، محله جواد آباد کرج این روزها شاهد برو و بیاهای زیادی است، در و دیوار کوچه ها با پارچه های سیاه پوشانده شده اند اهالی شور و حال خاصی دارند گویا مهمانی عزیز قرار است که بعد از مدتها به آغوششان باز گردد، صدای طبل و زنجیر در محل طنین انداز شده است ناگهان همهمه می شود و اهالی به استقبال تابوت می روند و ذکر لا الله اله الله در فضا می پیچید، به اطراف که نگاه میکنیم پر است از مادران و پدرانی که با اندوه و اشک مسیر تابوت را دنبال می کنند بچه های کوچک نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند و گریه می کنند، جوانان نیز با ذکرهای "یا حسین یا حسین"، "مظلوم حسین"، "شهید حسین" و " غریب حسین" محل را عطرآگین کردند.

عکاسان زیادی در حال ثبت این لحظات هستند و یکی پس از دیگری از زوایای مختلف و از دریچه دوربین لحظاتی را به ثبت می رسانند که دارای ارزش معنوی خاصی هستند.

مردم در حال رفتن به سوی خانه شهید فیضی هستند درب خانه باز است و جلوی در را آب و جارو کرده اند بوی خاک در فضای کوچه پیچیده است صدای ذکرهای جمعیت لحظه ای قطع نمی شود آرام آرام پیکر شهید فیضی در میان استقبال گرم و پر شور مردم به داخل خانه هدایت می شود روی ایوان خانه شهید، خواهران شهید و بستگانشان حضور دارند پدر شهید نیز در میان مردم حضور پیدا میکند در چشم خواهران شهید، چشم به راهی چند ساله موج می زند و فقط اشک می ریزند به دنبال مادر شهید میگردم کسی که بتوانم حدس بزنم مادر شهید است را پیدا نمیکنم از کسانی که در اطرافم هستند می پرسم و با ناراحتی می گویند که مادر شهید 2 سالی است که فوت کرده است، تابوت را بر زمین می گذارند و خواهران شهید با گل و اشک های بی امان بر سر تابوت حاضر می شوند، خواهر کوچک شهید فیضی خیلی بی تابی می کند و مدام مادرش را صدا میزند و این جملات را تکرار میکند که "مادر جان کجایی پسرت آمده" و حاضرین از بی تابی خواهر کوچک شهید اندوهگین هستند بی اختیار اشک می ریزند.

فرمانده سپاه امام حسین کرج که در میان حاضرین حضور دارد در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهید سر افراز امرالله فیضی در سن 19 سالگی در منطقه عملیاتی فکه به شهادت رسید.

وی در ادامه اظهار داشت: گروه تفحص که در این منطقه مشغول به تفحص پیکر پاک شهیدان هستند پیکر شهید فیضی را شناسایی کردند و از جمله معجزاتی که باعث شد پیکر شهید شناسایی شود وجود قرآن جیبی شهید بود که نام خود، پدر و مادرش را بر روی آن نوشته بود.

فرمانده سپاه امام حسین کرج تاکید کرد: شهید امرالله فیضی از سال 1364 به عنوان امدادگر در جبهه های حق علیه باطل حضور داشت و در مناطق عملیاتی فکه مشغول امدادگری به هم رزمان خود بود.

باهک در ادامه یادآور شد: پس از یک سال حضور پرافتخار شهید در جبهه وی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و هم اکنون حفظ خون شهدا و ادامه راهشان وظیفه تک تک ما است چرا که شهدای ما به واقع ادامه دهنده راه مولایشان حسین ابن علی بودند و به همین دلیل است که همیشه در کنار ما زنده اند و جامعه به برکت وجود این شهیدان در مسیر درست قرار خواهد گرفت.

باهک در پایان گفت: بازگشت این شهیدان به آغوش خانواده حاوی پیام بزرگی است و ما باید تمام تلاشمان را به خرج دهیم که ادامه دهنده راه شهدا باشیم تا بتوانیم از انقلاب اسلامی به خوبی پاسداری کنیم.

در ادامه مراسم مداحان اهل بیت به مداحی پرداخته و مردم نیز با سینه زنی مداحان را همراهی کردند.

مدیر روابط عمومی بنیاد شهید استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وصیت نامه شهید گفت: به علت گذشت سال های طولانی بخش هایی از وصیت نامه شهید که کنار قرآن جیبی اش قرار داشته پاک شده است و در آینده نزدیک توسط کارشناسان بازسازی خواهد شد.

یحی رمضانی در ادامه گفت: گوشه های از وصیت نامه شهید که قابل خواندن است شامل چنین جملاتی است، "تاکید بر دفاع از میهن اسلامی و پیروی از رهبر انقلاب" و در انتهای وصیت نامه خود برای خانواده اش یک جمله نوشته است، "بر پیکر من گریه نکنید و چرا که این منجر به شاد شدن دشمنان نظام و انقلاب می شود."

رمضانی در پایان افزود: صبح روز جمعه مورخ 92.8.17 ساعت 9 صبح در مصلای نماز جمعه کرج مراسم یادبود این شهید گرانقدر برگزار خواهد شد و پس از مراسم، پیکر شهید برای تدفین در روستای خورانک واقع در شهرستان طالقان در کنار مزار مادرش به خاک سپرده می شود.

گفتنی است شهید امرالله فیضی در سال 1341 در کرج به دنیا آمد و در سال 1364 به عنوان امدادگر در جبهه ها به امدادگری پرداخت و پس از یک سال به درجه بلند شهادت نائل آمد ولی میل مقدر خداوند چنین رقم خورده بود که پیکر مطهرش بعد از 27 سال از شهادتش، به خانه بازگردد.

گزارش و عکس: نازنین مومنی