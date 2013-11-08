بیمارستانهای دولتی زیان ده هستند/ عدم تحقق بودجه سیاستهای جمعیتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه بازدید از بیمارستان خیریه حضرت ولیعصر (عج) با بیان اینکه بیش از 40 سال است که هیئت مدیره این بیمارستان بانی خیر شده و صدقات و رحمت را برای خود خریدند اظهارکرد: به نظر میرسد بایستی بیشتر از ظرفیت خیران در بخش سلامت استفاده کرد.
به گفته وی، در 30 سال گذشته حدود 1000 میلیارد تومان در بخش سلامت توسط افراد خیر سرمایهگذاری شده است. از مهمترین اولویتهای وزارت بهداشت دولت یازدهم نیز علاوه بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی جذب حمایت خیران است.
وزیر بهداشت درباره مشکلات موجود در بیمارستانهای دولتی افزود: همه بیمارستانهای دولتی ما زیانده هستند و معوقات بودجهای زیادی در سراسر کشور دارند. بارها گفتهام ادامه این وضع میسر نیست. البته طرحهای ما برای تحول در نظام سلامت آماده است و راهکارهای موجود را ارائه کردهایم. به آینده امیدواریم و میخواهیم دولت و مجلس برای بهبود وضعیت نظام سلامت در 4 سال آینده همت کنند.
هاشمی درباره پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران پیرامون برقراری یک تفاهمنامه میان شهرداری و وزارت بهداشت برای کمک به حل مشکلات نظام سلامت، گفت: دست همه کسانی که علاقمند به کمک به نظام سلامت هستند میبوسیم و افتخار میکنیم که بتوانیم فرصتی را ایجاد کنیم تا مردم دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در رفع آلام بیماران مشارکت داشته باشند.
وی ادامهداد: البته امیدواریم این موضوع تنها به تهران محدود نشود زیرا مردم در نقاط دور دست نیز احتیاجات فراوانی در بخش بهداشت و درمان دارند. به تازگی افرادی را در مجموعه وزارت بهداشت مامور کردهایم تا اولویتهای مربوط به حل مشکلات بهداشتی و درمانی مردم در سراسر کشور را تعیین کنند. به هر حال تعداد افراد خیر در کشور ما کم نیست و کمک به احداث مراکز درمانی در کنار مدرسهسازی اقدام نودوستانهای است.
هاشمی درباره نحوه نظارت بر مراکز خیریه بیمارستانی نیز گفت: نظارت وزارت بهداشت در مراکز درمانی، عام است. خیریهها نیز مانند مابقی مراکز درمانی هستند و موارد سختگیرانه و سهلگیرانه در همه مراکز مترتب بوده و استانداردهای علمی همه جا یکسان است.
وزیر بهداشت همچنین درباره سیاستهای جمعیتی کشور نیز اظهارداشت: قرار بود 1400 میلیارد تومان برای سیاستهای حمایتی جمعیت اختصاص یابد که چه در دولت قبل و چه در دولت کنونی ریالی از آن محقق نشده است در حال حاضر هم وضعیت خزانه مشخص است و بودجهای نداریم. سال هم رو به اتمام است. در واقع امیدی نیست مبلغی از آن بسته حمایتی مربوط به جمعیت تحقق یابد.
هاشمی در خصوص نظر وزارت بهداشت درباره افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه ، گفت: ما مسئول بخش سلامت در کشور هستیم و مسلما به دلیل تاثیرات مثبت حضور مادر در کنار نوزاد از افزایش مرخصی زایمان زنان حمایت میکنیم. البته قطعا هم مردم و هم قانونگذاران واقعبین هستند و میدانند که ممکن است اجرای این طرح بار مالی داشته باشد.
وی درباره انباشت کیسههای خون در گمرک و اظهارات متناقض رئیس سازمان انتقال خون پیرامون عدم وجود کیسههای خون در گمرک و رئیس گمرک پیرامون انباشت کیسههای خون اظهار کرد: باید مسئول گمرک اعلام کند که چه اقلامی در گمرک است نیازی نیست کسی این موضوعات را تکذیب کند.
وزیر بهداشت ادامه داد: البته علت انبار شدن برخی اقلام در گمرک این است که بعضا صاحب کالا میخواهد اقلامی را که وارد کرده است با قیمت بیشتری به فروش برساند به همین خاطر اقدام به برخی سودجوییها نمود و به رسانههایی فشار میآورد که فلان وسیله در گمرک مانده در حال فساد است و در دچار کمبود شدهایم. دستگاه دولتی نیز تحت فشار و فضاسازیهای رسانهای ناچار به خرید میشود.
هاشمی در واکنش به اینکه گفته میشود بروز بحران کمخونی در کشور نیز به علت کاهش کیسههای خون است، گفت: عمده بروز این مسائل از جمله کمخونی به دنبال کمتوجهی خود ماست بعضا اخباری در رسانهها منتشر میشود که برای دستگاه نظارتی مشکل ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه مشکل کیسههای خون و سایر ملزومات مصرفی از سازمان انتقال خون حدود دو ماه و نیم است که وجود دارد، افزود: رئیس سازمان انتقال خون نیز گزارشاتی را به ما ارائه کرده است در همین گزارشها نیز علت بروز مشکل همان سوءاستفاده برخی واردکنندگان است که در بالا ذکر شد. البته انتقال خون مشکلات مالی بسیاری دارد.
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