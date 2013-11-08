۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۳

فلاح جلودار:

توسعه کشور منوط به توسعه فرهنگ کتابخوانی است

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران، تداوم فرآيند توسعه كشور را منوط به توسعه فرهنگ كتاب و كتابخواني در بين اقشار مختلف مردم عنوان كرد و گفت: بايد با ايجاد زمينه هاي لازم امكان مطالعه بيشتر مردم و همچنين تشويق آنها به كتاب خواني را فراهم كنيم.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه پنجشنبه در نشست کتابخانه های استان با اشاره به مشكلات اقتصادي موجود در كشور، بيان داشت: اولويت يافتن مسائل معيشتي براي خانواده ها، نبايد مردم را از توجه به كتاب دور كند.
 
فلاح با اشاره به گسترش وسايل ارتباط جمعي سمعي و بصري و اينترنتي، تصريح كرد: علاقه مردم به اينگونه وسايل ارتباطي و آموزشي، دليل ديگر دوري از كتاب است، اما بايد توجه داشت كه هيچ چيز جايگزين كتاب نخواهد شد.
 
استاندار مازندران بر تقويت نهاد كتابخانه ها تاكيد كرد و اذعان داشت: نهاد كتابخانه ها بايد با مراكز آموزشي و پژوهشي همچون آموزش و پرورش و دانشگاه ها پيوند عميق و رابطه نزديكي داشته باشد.
 
وي خواستار توجه بيشتر رسانه ها به ويژه رسانه ملي به موضوع ترويج فرهنگ كتابخواني شد و افزود: مسوولان نهاد كتابخانه هاي عمومي استان مي بايست با رسانه ها، علما و مراكز فرهنگي نشست ها و جلسات مختلفي برگزار نمايند و از اين ظرفيت مطلوب در جهت ترويج فرهنگ كتابخواني استفاده كنند.
 
فلاح جلودار خواستار توجه مسوولان فرهنگی و آموزشی استان به امر گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی به ویژه در بین جوانان شد و گفت: مطالعه دانش آموزان نباید در حد کتاب درسی باشد بلکه باید با تمهیداتی این قشر از جامعه را به همراه خانواده های آنان در قالب نهضت مطالعه مفید نسبت به خواندن و مطالعه کتب غیر درسی تشویق و ترغیب کرد.
