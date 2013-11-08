اهل منبر باید پاسخ شبهات و نیازهای روز جامعه را داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادویسی عصر پنجشنبه در جمع مردم ایلام اظهار داشت: اهل منبر در محافل دینی و مجالس حسینی این روزها و شب ها برای مردم یاد موعظه و ذکر مصیبت می کند.

مرادویسی افزود: منبر اولین رسانه دینی است که به گواه تاریخ جایگاه مهمی در تحولات حیات جامعه اسلامی دارد.

وی ادامه داد: منبر را می توان به عنوان یک نظام تشکیل یافته ارتباطی تعریف کرد که علاوه بر نقش و کارکرد مذهبی و دینی برای کارکردهای مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی است.

وی اضافه کرد: منبر پیامی است که مرجع آن پروردگار هستی است توسط ارتباط گران به انبوه جامعه دینی منتقل می شود.

مرادویسی تصریح کرد: با توجه به نیاز مخاطبین و جامعه باید به انتقال مفاهیم و آموزه های دینی پرداخت و باید حتما مباحث و مطالبی که ارائه می شود معتبر و بروز باشد.

این مسئول اظهار داشت: منبر باید پاسخ شبهات و نیازهای روز جامعه را داشته باشد و به تمام مسائل جدید به وجود آمده پاسخ دهد.