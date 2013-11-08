ایران صادرکننده خدمات آب و برق به اروپا شد/ درآمد 4.6 میلیارد دلاری صنعت آب و برق

به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی در نشست حمایت از ساخت داخل و توسعه صادرات در حاشیه نمایشگاه آب و برق با بیان اینکه به طور متوسط سالانه بیش از 4.6 میلیارد دلار خدمات فنی، مهندسی و کالا در صنایع آب و برق توسط شرکت های ایرانی به بازار جهانی صادر می شود، گفت: در حال حاضر توان مدیریت صنایع آب و برق در در ایران بالا رفته که این گام امیدوارکننده ای برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به بازار جهانی است.



قائم مقام وزیر نیرو با یادآوری اینکه در حال حاضر ایران به 40 کشور جهان خدمات و محصولات فنی و مهندسی صادر می کند، اظهار داشت: به غیر از کشورهای منطقه خاورمیانه، آسیای میانه، حوزه قفقاز و آفریقا، تولیداتی نیز به کشورهای اروپایی صادر می شود.



این مقام مسئول صادرات کالا به جای صادرات مواد خام و طبیعی، بهبود تراز پرداخت‌های تجاری، حرکت از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد غیر نفتی را ازجمله ضرورت های موجود در بخش صادرات عنوان کرد و افزود: فراهم سازی امکان مبادله‌های ارزی، اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین و تنظیم ثبات نرخ ارز، مذاکره با کشورهای دوست برای پذیرش ضمانت نامه‌های ایران و تقویت منابع و خطوط اعتباری سهم صادرکنندگان از منابع ازجمله حمایت‌هایی بوده که وزارت نیرو باید از صادرکنندگان بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است.



محمودی با تاکید بر اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیاز به حمایت دولت دارد، تبیین کرد: با توجه به ضوابط و مقررات بین‌المللی قراردادها، کمک به برگزاری نشست‌های دوجانبه و چندجانبه، پشتیبانی از تسهیل در دریافت مواد اولیه و ایجاد نمایشگاه های برون مرزی و برقراری ارتباط منظم و مستمر و هدفمند با بخش خصوصی ازجمله مواردی است که دولت می تواند از بخش خصوصی در زمینه صادرات حمایت کند.



قائم مقام وزیر نیرو خاطرنشان کرد: با وجود اینکه سطح بینش و خدمات فنی شرکت‌های ایرانی بسیار بالا بوده، باید تجدیدنظرهایی در نظام قرارداد نویسی شرکت‌های ایرانی انجام بگیرد و وزارت نیرو نیز باید در حد توان و دانش خود در نظام قرارداد نویسی به شرکت‌های ایرانی کمک کند.