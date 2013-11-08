800 واحد مسکن روستایی در بیله سوار مقاوم سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زیبا نژاد شامگاه پنج شنبه در جلسه روند اجرایی این طرح تصریح کرد: این تعداد سهمیه سال جاری است و تا پایان سال عقد قرارداد و آغاز به کار عملیات مقاوم سازی برنامه ریزی شده است.

وی با تاکید به اینکه 60 درصد مساکن روستایی در بیله سوار مقاوم سازی شده است، اضافه کرد: در حال حاضر روند اجرایی این طرح وضعیت مطلوبی دارد.

زیبانژاد معتقد است مقاوم سازی مسکن روستایی به دلیل واقع شدن استان اردبیل بر روی گسل زلزله ضرورت ویژه دارد.

به گفته فرماندار بیله سوار بسیاری از روستاییان تمایل به مشارکت در این طرح دارند.

وی با بیان اینکه در برخی مواقع مبلغ تسهیلات اعطایی پاسخگوی هزینه بهسازی مسکن نیست، خواستار اجرای طرح پیشنهادی افزایش تسهیلات اعطایی مقاوم سازی شد.

وی افزود: درصورت ابلاغ و اجرای این طرح مقاوم سازی مسکن روستایی با سرعت بیشتری پیشروی خواهد کرد.