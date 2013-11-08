هوای ایلام بارانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شیخ الملوکی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هوای بارانی که از روز گذشته شروع شده هم اکنون نیز در استان ادامه دارد.

وی افزود: سامانه بارش زای دیگری بخش های مختلفی ‏از استان را در برگرفته است.

این مسئول اظهار داشت: ‏سامانه های بارش زای دیگری به سمت غرب کشور و استان ایلام در حرکت است.‏

وی افزود: فعالیت این سامانه به تدریج از روز جمعه آغاز شده و در برخی از مناطق به صورت ‏وزش باد، بارش باران و رعد و برق همراه خواهد بود.‏

شیخ الملوکی بیان داشت: وضعیت بارندگی در استان ایلام طی هفته های گذشته نوید یک سال پر باران را می دهد.