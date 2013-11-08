پایان قصه پتروشیمی ایلام/ فعالیت فاز اول بعد از 12 سال آغاز شد

مدیر عامل پتروشیمی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر مجموع فاز اول پتروشیمی استان ایلام به بهره برداری رسیده است.

جواد کمری اظهار داشت: راه اندازی مجتمع پتروشیمی ایلام باعث رونق اقتصادی در استان شده و توسعه اقتصادی و صنعتی نیز به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام گفت: فاز اول این مجتمع شامل واحدهای پلی اتیلن سنگین و سرویس های جانبی است که برای راه اندازی واحد پلی اتیلن سنگین باید کلیه سرویس های جانبی مورد نیاز از جمله نیروگاه برق، واحد تولید بخار، تولید آب صنعتی، هوای فشرده، واحدهای تولید نیتروژن و هیدروژن، برجهای خنک کننده به عنوان واحدهای پشتیبان راه اندازی و در اختیار قرار گیرند.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایلام با بیان اینکه افتتاح فاز اول این مجتمع عظیم نشانه این است که تحریمها هیچ اثری برای کشورمان نداشته است، گفت :با افتتاح این مجتمع عظیم اقتصادی، دشمنان این ملت بیش از پیش مایوس تر شده اند.

وی افزود: با راه اندازی فاز اول پتروشیمی ایلام سالانه بیش از300 تن پلی اتیلن در این مجتمع تولید می شود که علاوه بر این خوراک محصولات دیگر نیز تامین می شود.

کمری افزود: اتیلن، پروپیلن، پلی اتیلن سنگین، بنزین پیرولیز و ‏سوخت مایع مهم ترین محصولات تولیدی مجتمع پتروشیمی ایلام را به خود اختصاص می دهد‏‎.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام یادآور شد: یک هزار و 400 نفر با راه اندازی مرحله نخست این مجتمع عظیم ‏صنعتی مشغول بکار شده اند‏. ‎

وی با بیان اینکه این پروژه، عظیم ترین و منحصر بفردترین پروژه پتروشیمی در غرب کشور است، افزود: با راه اندازی کامل این پروژه علاوه بر اشتغالزایی مستقیم برای جوانان، پیشرفتهای دیگر نیز در زمینه صادرات انجام می شود.

وی تصریح نمود: 100 درصد طراحی و مهندسی و نصب قطعات این مجتمع عظیم با دست توانمند و با کفایت مهندسین و تکنسین های بومی انجام گرفته است که اکنون بخش قابل توجهی از آن به بهره برداری رسیده است.

کمری تصریح کرد: نزدیکی با کشور عراق، تولیدات متنوع و مقرون به صرفه پتروشیمی، آینده ای روشن را پیش روی استان ترسیم خواهد کرد.

‎کمری یادآور شد: مرحله دوم این مجتمع صنعتی نیز شامل واحد سولفورزدایی و الفین با پیشرفت فیزیکی 45 ‏درصدی در حال اجراست‏‎.

وی گفت: این مرحله نیز در صورت تامین اعتبار و همراهی مسوولان استان و کشور تا آبان سال 93 به بهره برداری ‏می رسد‏‎. ‎