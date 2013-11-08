نمایشگاه "بال سرخ عاشورا و بال سبز انتظار" در مهردشت گشايش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه برنامه های متنوعی به اجرا در می آید که از جمله آنها مي توان به بازسازی واقعه عاشورا در قالب مراسمی ویژه، تشریح مواردی چون عفاف و حجاب، ولایت فقیه، مهدویت، شهدا و سبک زندگی اسلامی اشاره كرد.

سخنرانی چند رسانه ای و فراهم آمدن امکان خرید اقلام فرهنگی مرتبط با موضوع نمایشگاه نیز از دیگر برنامه های فرهنگی در این مکان است.

این نمایشگاه با همت هیئت امنای تکیه حصرت ابوالفضل (ع) محله اردی و تلاش جوانان شهر مهردشت و همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر، بخشداری و برخی دیگراز دستگاه ها برگزار شده است.

علاقمندان مي توانند تا پايان دهه اول محرم، از اين نمايشگاه بازديد كنند.

فرماندار ابرکوه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، ضمن تقدیر از حرکت انجام شده اظهار داشت: برگزاری چنین برنامه هایی نیاز امروز جامعه است که باید با راهنمایی های روحانیون انجام شود.

اسماعیل برزگرزاده افزود: دو بال انتظار و شهادت به گونه ای در دوام و بقاء اسلام موثر است که دشمنان تمامی تلاش خود را برای ضربه زدن به آنها به کار می گیرند.

امام جمعه ابرکوه نیز در اين مراسم با اشاره به ویژگی های خاص این نمایشگاه نسبت به دیگر نمایشگاه های برگزار شده در شهرستان ابركوه اظهار داشت: همگان به ویژه خیرین باید در طول سال و ایام مختلف یاری رسان چنین کارهای فرهنگی باشند.