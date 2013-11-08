فرجی دانا دوباره به مجلس فراخوانده شد/ اگر قانع نشویم وزیر علوم به صحن می رود

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استیضاح فرجی دانا توسط نمایندگان مجلس، گفت: استیضاحی در کار نیست و قرار است از وزیر علوم درباره انتصابات اخیرش در این وزارتخانه سوالاتی پرسیده شود.

وی ادامه داد: سوال از وزیر علوم چهارشنبه تقدیم هیأت رئیسه شد و سوالات نمایندگان از وزیر علوم توسط کمیسیون آموزش از وزیر علوم پرسیده خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش با بیان اینکه سوال از وزیر در جلسه هفته آینده این کمیسیون با حضور فرجی دانا مطرح خواهد شد، اضافه کرد: در صورتیکه نمایندگان از پاسخهای وزیر علوم بار دیگر قانع نشوند طبق آیین نامه داخلی وزیر علوم در صحن مجلس حضور می یابد.

به گزارش مهر، 150 نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتصابات اخیر وزیر علوم، نامه ای نوشته و در آن خواستار پاسخگویی فرجی دانا نسبت به این انتصابات شده اند.

فرجی دانا در هفته ای که گذشت میلی منفرد را به سمت معان آموزشی و جعفر توفیقی را به سمت مشاور عالی خود منصوب کرد این دو تن قبل از رأی آوردن فرجی دانا از مجلس گزینه های دولت برای پست وزارت علوم بودند که نتوانستند موافقت نمایندگان مجلس را کسب کنند.