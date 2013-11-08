به گزارش خبرگزاری مهر، "جواد موفقیان" نیکوکار تهرانی، یک باب ساختمان موقوفه جهت تأسیس مرکز تحقیقاتی تحت عنوان "مرکز تحقیقات فناوری‌های توانبخشی هوشمند" را به ارزش 8 میلیارد تومان به دانشگاه شریف اهدا کرد.

این ساختمان در مراسمی با حضور مسئولان دانشگاه صنعتی شریف به صورت رسمی به دانشگاه تحویل داده شد.

ساختمان اهدایی دارای یکهزار و 220 مترمربع بنا در زمینی به مساحت 459 مترمربع در خیابان خارک تهران واقع شده است.

جواد موفقیان نیکوکار تهرانی است که تاکنون 26 پروژه عام المنفعه را در سراسر کشور اجرا کرده است.

وی اکنون مقیم کشور کاناداست. ساخت 80 هزار متر مربع فضای آموزشی و بهزیستی در استان های تهران و البرز از دیگر فعالیت‌های خیرخواهانه موفقیان است که با هدف ارتقای شاخص های آموزشی و بهداشتی صورت گرفته است.

رضا روستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف در خصوص معرفی این مرکز تحقیقاتی گفت: مرکز تحقیقات فناوری‌های توانبخشی عصبی هوشمند از جمله نهادهایی است که در زمینه علوم بین رشته‌ای اعصاب و روان فعالیت خواهد کرد.

وی گفت: در این مرکز محققان مهندسی پزشکی و روانشناسی با همکاری هم خدمات خود را در حوزه سلامت به بیماران ارایه خواهند کرد.

رئیس دانشگاه شریف خاطرنشان کرد؛ در این مرکز علاوه بر تحقیقات علمی در حوزه سلامت، کلینیکی نیز برای درمان بیماران دایر خواهد شد.

