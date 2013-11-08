بازدهی بازار سرمایه به 99.4 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای امسال و در 153 روز کاری 107 میلیارد و 824 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 596 هزار و 590 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران داد و ستد شده است. با رسیدن شاخص به نزدیکی 76 هزار واحد بازدهی بورس 99.4 درصدی شد.

در هفته منتهی به پانزدهم آبان امسال، 146 هزار و 283 خریدار در 453 هزار و 29 دفعه به داد و ستد پرداختند، این در حالی است که در هفته یاد شده، همه سهام یاد شده به صورت خرد و بلوک خریداری شده است.

همچنین از ابتدای امسال، تعداد سه میلیون و 30 هزار و 788 سرمایه گذار در 8 میلیون و 859 هزار و 162 دفعه سهام خریداری کرده اند. شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت با رشد 3.15 درصدی به 75 هزار و 868 واحد رسید.

بر این اساس، شاخص کل از ابتدای سال تا پایان هفته منتهی به 15 آبان 37 هزار و 828 واحد رشد کرد تا بازدهی 99.4 درصدی را نصیب سرمایه گذاران کند. شاخص قیمت و سود نقدی هم عدد 308 هزار و 676 واحد را برای خود ثبت کرد.

شاخص شناور آزاد به عدد 85 هزار و 911 واحد رسید، در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته بر روی عدد 64 هزار و 651 واحد ایستاد. در هفته منتهی به 15 آبان، 128 هزار و 304 برگه اوراق مشارکت به ارزش 128 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. از ابتدای سال 5 میلیون و 32 هزار و 776 برگه اوراق مشارکت به ارزش 5 هزار و 34 میلیارد ریال خریداری شده است.