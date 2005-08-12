مجيد نظافت : اهميت ادبيات كودك از كار براي بزرگسالان بيشتر است / انجام كارهاي سفارشي با توجيه انتقال آموزه ها موثر نيست

اين شاعر، درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : كودك و نوجوان امروزما بسيارباهوش و تحت تاثيررسانه هاي ارنباطي مكتوب و غيرمكتوب جهان قرار دارد وغير منصفانه است كه در ادبيات آنها سهل انگاري شود .



وي وجود صداقت در ادبيات كودكان راضروري دانست و تصريح كرد : كسي كه مي خواهد براي كودك كار كند ، بايد روحيه كودكانه داشته باشد ، توانايي برقراري ارتباط نزديك با دنياي كودكان را داشته باشد و مهمتر اينكه با اين مسئله صادقانه برخورد كند و اين ضرورت را حس كند كه بايد با اين قشر ارتباط بر قرار كند .



اين شاعربا اشاره به اهميت پرداختن به مقوله ادبيات كودك و نوجوان افزود : نه تنها كاركودكان كم ارزش نيست ، بلكه اهميت آن از كار براي بزرگسالان بيشتراست ، چرا كه قشر كودك و نوجوان يك آينده طولاني را بيش رو دارد و براي شناخت دنياي پيرامونش اشتياق زيادي دارد .



وي خاطرنشان ساخت : شاعران و نويسندگاني كه مي خواهند در زمينه ادبيات كودكان و نوجوانان فعاليت كنند ، بايد به ادبيات كودك و نوجوان درسطح جهان ، احاطه داشته و دنياي آنها را بشناسند ، سرودن شعر يا نوشتن داستان ا ز نظر بزرگسالان با واژه هاي سهل براي كودك ، ضربه زدن به دنياي پاك كودكانه است .





نظافت ياد آور شد : كودكان دربسياري از مسايل ، بسيار هوشمندانه برخورد كرده و مشتاقند كه مستقل فكر كنند و آنچه را كه آنها را بيشتر به دنياي بزرگسالي نزديك مي سازد ، فرا بگيرند ، به همين دليل اين وظيفه اهل قلم است كه با تخصص در دنياي كودكان و ذهنيت آنان وارد شوند .



وي در مورد آموزش مفاهيم ديني به كودكان گفت : انجام كارهاي سفارشي با توجيه انتقال آموزه ها به اين گروه سني ، به هيچ عنوان تاثيرگذار نبوده و قبل از هر چيز ، اين مفاهيم بايد در وجود خود نويسنده و شاعر نهادينه شود ، آموزش غير مستقيم مفاهيم و انتقال باورهاي نهادينه شده ، راحت تر در ضمير ناخودآگاه كودكان نشسته و تاثير بيشتري بر وجود آنها مي گذارد و مخاطب بيشتري را هم جذب مي كند .





مجيد نظافت درپايان گفت وگوبا مهر، خاطرنشان ساخت : اگر به سمتي پيش برويم كه نويسندگان و شاعران ما از لحاظ روحي تزكيه شوند ، مي توان اميدوار بود كه كار در زمينه فرهنگ ديني از سوي ايشان بر روي مخاطبان بسيار موثر خواهد بود .