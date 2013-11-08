انتقام آتشین پسر عاشق از دختر مورد علاقه اش

به گزارش خبرنگار مهر، 27 مهرماه امسال اعضای خانواده ای با مراجعه به دادسرای امور جنایی با طرح شکایتی عنوان کردند دخترشان از سوی خواستگار سابق خود ربوده و در خانه ای به آتش کشیده شده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع آدم ربایی و شروع به قتل، پرونده برای تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

با آغاز رسیدگی به پرونده کارآگاهان با مراجعه به بیمارستان به تحقیق از دختر جوان پرداختند که او در اظهاراتش گفت: برای خرید از خانه خارج شده بودم که ناگهان خواستگار سابقم سد راهم شد و با تهدید چاقو مرا سوار یک دستگاه خودروی پراید نقره ای کرد، او سپس مرا به خانه ای در حوالی میدان نبوت برد و با بستن دست و پایم مرا به آتش کشید. پس از دقایقی سوختن در میان آتش و در حالی که خواستگار سابقم در این مدت به التماس های من می خندید مرا به بیمارستان رساند و از آنجا متواری شد من هم تلفنی موضوع را به خانواده ام اطلاع دادم.

کارآگاهان اداره یازدهم در ادامه تحقیقات خود متوجه شدند متهم پرونده به عنوان مشاور در بنگاهی در حوالی نارمک مشغول کار بوده و آشنایی او با شاکی نیز در همان بنگاه به وجود آمده است بدین صورت که شاکی پس از قبولی در دانشگاه و برای اجاره یک واحد سوئیت دانشجویی به بنگاه متهم رفته که از آن زمان فرشید 21 ساله از دختر جوان خواستگاری کرده بود. فرشید پس از شنیدن جواب رد از شاکی دست به این اقدام هولناک زده و از محل سکونت خود متواری شده بود.

در ادامه کارآگاهان 28 مهرماه متهم را دستگیر کرده اما او در بازجویی ها منکر هرگونه آدم ربایی و آتش زدن شاکی شد اما پس از ترخیص دختر جوان از بیمارستان و مواجهه حضوری با وی لب به اعتراف گشود و درباره انگیزه اش گفت: برای این که شاکی تنها با من ازدواج کند او را سوزاندم تا نتواند با فرد دیگری ازدواج کند.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهم و به دستور قاضی عموزاد بازپرس شعبه سیزدهم دادسرای جنایی متهم با قرار بازداشت موقت و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.