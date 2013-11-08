ماندن با حسین(ع) مهمتر از حسینی بودن است/ تعلقات دنیا برخی را در برابر سیدالشهدا(ع) قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی، شامگاه پنج شنبه در جمع عزاداران هیئت رزمندگان اسلام قم در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) اظهار داشت: یکی از بالاترین اذکار که در شب جمعه سفارش شده است و در پرونده انسان نورانیت ایجاد میکند فرستادن صلوت بر محمد و آل محمد(ص) است.
وی گفت: اگر کسی از عظمت خدا ترسید و خدا را با قلب و عملش باور کرد و ابهت خدا را در وجود خود احساس کرد، خداوند میفرماید نباید از چیز دیگری هراس به دل راه دهد.
ترس از خدا در دعای عرفه امام حسین(ع) موج میزند
استاد حوزه و دانشگاه افزود: در دعای عرفه امام حسین(ع) ترس از خدا موج میزند که آن حضرت با خدا اینگونه مناجات میکند که فرمود من به قدری نسبت به شما خوف دارم که انگار شما را میبینم.
کسی که از ابهت خداوند بترسد دنیا و آخرتش بهشت است
وی با بیان اینکه کسی که از مقام و ابهت خداوند بترسد دنیا و آخرتش بهشت است ابراز داشت: یکی از مشکلات جامعه امروز ما ترسهای موهوم است، همانند ترس از ازدواج، ترس از مرگ و ترس از اولاد آوردن که در این زمینه رهبر معظم انقلاب هشدار دارند که با این وضع جمعیت ایران در آیندهای نزدیک پیر خواهد شد.
حجت الاسلام رفیعی بیان داشت: رسول خدا به علی(ع) فرمود سه چیز انسان را نجات میدهد که اگر این سه موضوع در تمام زندگی جاری باشد انسان عاقبت به خیر میشود که یکی از آنها خوف از خداوند است که این خوف باید در مخفی و آشکار باشد.
نباید گذاشت نقش خداوند در زندگی انسان کمرنگ شود
وی با بیان اینکه، گرفتن توفیق از انسان در اثر انجام گناه است که نباید گذاشت نقش خداوند در زندگی انسان کمرنگ شود، افزود: میانه روی، اعتدال و عادل بودن نیز از دیگر مواردی است که پیامبر آن را مایه نجات انسان بیان فرمودند.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) ابراز داشت: خوف خداوند پنج ثمره در زندگی ما باید داشته باشد و ما باید خداوند را ناظر بر اعمال خود بدانیم و خدا را بر همه چیز ترجیح بداریم و تعهد اخلاقی داشته باشیم.
وی ادامه داد: چهارمین اثر ایمان و خوف از خداوند آن است که قرآن میفرماید کسی که از عظمت خداوند میترسد تعلقات ندارد و از هوی نفس پیروی نمیکند.
حجت الاسلام رفیعی تصریح کرد: ۳۰ هزار نفری که در کربلا به جنگ امام حسین(ع) آمدند قلبشان با امام بود اما تعلقات و مادیان آنها، باعث شد شمشیرشان علیه سیدالشهداء(ع) باشد.
وی تأکید کرد: نباید گذاشت شهوت و تعلقات بر انسان غلبه کند و باید توجه داشت که حسینی(ع) بودن هنر اما با حسین(ع) ماندن شرط و مهمتر است.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه برخیها که کار بدی انجام میدهند باید احساس پیشمانی کنند اما برخیها حاضر نیستند به خطای خود اعتراف کنند افزود: در حکومت حضرت علی(ع) نیز اختلاس صورت میگرفت و فردی که فرماندار بود ۴۰۰ هزار درهم اختلاس کرد که حضرت با او برخورد و او را ۳۰ هزار درهم جریمه کرد.
هوای نفس موجب سقوط میشود
وی گفت: هوای نفس موجب سقوط برخیها میشود که این مسئله در جریان کربلا به وضوح قابل دیدن است و برخیها که به امام حسین(ع) علاقه داشتند حاضر نشدند به یاری او بیایند تا امروز نام آنها در کنار نام شهدای کربلا بر روی منبرها برده شود.
حجت الاسلام رفیعی ادامه داد: امام حسین(ع) به این افراد که هوای نفسشان فریبشان داد، فرمود به جایی بروید که صدای مظلومیتم به شما نرسد که در این صورت جایگاه شما جهنم خواهد بود.
وی بیان داشت: در روایتی پیامبر(ص) فرمود من برای شما تذکر دهنده هستم و علی(ع) هادی و هدایت کننده است و امام حسن(ع) احسان و سخا را به شما یاد میدهد و حسین(ع) هم موجب رشد است که به همین دلیل یکی از دربهای بهشت نیز به نام امام حسین(ع) است.
سیدالشهدا(ع) خدا ترس بود لذا از دشمن نمیترسید
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه تصریح کرد: سیدالشهدا(ع) خدا ترس بود لذا از دشمن نمیترسید و یاران آن حضرت نیز در برابر سپاه بیشمار یزید به علت همین خدا ترسی از آنان هراسی نداشتند.
وی ابراز داشت: انسان باید استقامت داشته باشد که پیامبر(ص) فرمود مواظب باشید یک چشم بهم زدن نسبت به خداوند مشرک نشوید که گاهی چراهایی که در زندگی انسان مطرح میشود جزو شرک محسوب میشود.
حجت الاسلام رفیعی، گفت: اصحاب سیدالشهدا(ع) تنها فرمان خدا را قبول کردند که همین امر موجب تکریم مردم بعد از هزار و چندین سال نسبت به آنان شده است.
