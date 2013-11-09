به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اتان هاوک بازیگر معروف هالیوودی برای بازی در پروژه جدید آلخاندرو آمه نابار با نام "پسرفت" قرارداد امضا کرده است. انتظار می‌رود فیلمبرداری این فیلم در بهار سال آینده آغاز شود و کمپانی فیلم نیشن از هفته دیگر کار فروش حقوق فیلم در بازار آمریکا را آغاز می‌کند.

آمه نابار خودش نیز فیلمنامه فیلم را نوشته و آن را کارگردانی می کند. هنوز جزییاتی از داستان فیلم منتشر نشده است. کار تهیه فیلم بر عهده همکار قدیمی این کارگردان یعنی فرناندو بووایرا از کمپانی ام.او.دی است. همچنین کمپانی هیمنوپتروی متعلق به آمه نابار نیز از تهیه‌کنندگان فیلم خواهد بود.

بووایرا درباره این فیلم گفته است: آلخاندرو در فیلم "پسرفت" با عمیق‌ترین ترس‌های ذاتی‌مان بازی می‌کند تا بار دیگر حس انسان بودن و شدیدا در معرض خطر بودن را به ما القا کند.

گلن بازنر رییس کمپانی فیلم نیشن درباره فیلم گفت: این داستان دلهره‌آور و هیجان‌انگیز با توجه به اطلاعاتی که درباره آمه نابار داریم، فیلم را تبدیل به یکی از فراموش‌نشدنی‌ترین فیلم‌های سال‌های آینده می‌کند.

هاوک اخیرا در فیلم‌های "تطهیر"، "قبل از نیمه شب" و "فرار" نقش‌آفرینی کرده است. او همچنین در پاییز سال جاری کار فیلمبرداری پروژه جدید مایکل آلمریدا را که اقتباسی مدرن از نمایشنامه "سیمبلین" ویلیام شیکسپیر است، به پایان رساند.

از آثار گذشته آمه نابار می توان به فیلم "دریای درون" اشاره کرد که در سال 2004 برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان شد. این کارگردان اسپانیایی که در کشور شیلی به دنیا آمده است همچنین فیلم های "دیگران" و "آگورا" را نیز کارگردانی کرده است.

آمه نابار وقتی فیلم "دیگران" را ساخت تنها 32 سال داشت. او با نوشتن فیلمنامه این فیلم و کارگردانی آن جایگاهی تثبیت شده برای خود کسب کرد. این فیلم که با بازی نیکول کیدمن ساخته شد، فیلمی تکان دهنده و هراس آور بدون تمرکز بر صحنه های خونریزی و کشت و کشتار بود. او در فیلم "دریای دورن" نیز در قالب درامی قدرتمند که بر اساس زندگی واقعی رامون سامپدور ساخته شد، زندگی مردی را روایت می کند که بر اثر حادثه رانندگی در 25 سالگی از گردن به پایین فلج می شود.

آمه نابار که بارها تاکید کرده از اسپیلبرگ تاثیر پذیرفته است، در آثارش بیشتر یادآور سبک کوبریک و هیچکاک است.