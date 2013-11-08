توقع از مسئولان برای رفع یک شبه مشکلات درست نیست/مسئولین وعده بی اساس ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی به همراه جمعی از مسئولین استانی در سومین سفر شهرستانی از پروژه های عمرانی شهرستان چرام بازدید و با مردم این شهرستان دیدار کرد.

وی همچنین از معدن فسفات چرام بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت بهره برداری از این معدن یکی از بزرگترین معادن فسفات کشور است، قرار گرفت.

آیت الله ملک حسینی همچنین صبح جمعه در جمع مردم شهرستان چرام گفت: مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی وعده های بی اساس به مردم نمی دهند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: اگر مسئولان این نظام مقدس بخواهند وعده های بی اساس به مردم بدهند گله ها و نفرتها را نسبت به نظام افزایش می دهند.

وی با بیان اینکه مسئولان نباید وعده‌های به مردم بدهند که قادر به انجام دادن آن نیستند، تصریح کرد: مردم از وعده ها بی اساس خسته شده اند و مسئولان نباید وعده‌هایی بدهند که در توانشان نیست و در مردم ایجاد توقع کنند.

وی بیان داشت: مردم هم نباید از مسئولان انتظار داشته باشند که کار خرق‌الساعه انجام دهند و اگر چنین توقعی هم وجود داشته باشد، توقع نادرستی است.

وی تاکید کرد: مردم با فکرشان مسئولان را به خوبی کمک کنند و سپاس مردم از زحمات مسئولان باعث افزایش نعمت خواهد شد.

آیت‌الله ملک‌حسینی بر اولویت‌بندی مشکلات تاکید کرد و گفت: مسئولان باید به اولویت ها و مشکلات اصلی مردم توجه ویژه داشته باشند و تمام تلاش خود را برای حل این مشکلات به کار ببندند.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اداری شهرستان چرام نیز با موضوع بررسی مشکلات این شهرستان امروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مدیران استانی برگزار خواهد شد.