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۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۱

درآمد 22 هزار میلیارد تومانی مالیاتی در 7 ماه/ تشکیل کارگروه وصول معوقات مالیاتی

درآمد 22 هزار میلیارد تومانی مالیاتی در 7 ماه/ تشکیل کارگروه وصول معوقات مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رقم مالیات‌های دریافتی در 7 ماهه ابتدای سال جاری را 21 هزار و 900 میلیارد تومان با رشد 28 درصدی اعلام کرد و از ماموریت گروهی برای وصول مطالبات معوق 10 هزار میلیارد تومانی مالیاتی خبرداد و گفت: گروه های جدید به مالیات بر ارزش افزوده می پیوندند.

علی عسکری در گفتگو با مهر رقم مالیات های دریافتی در 7 ماه ابتدای سال جاری را 21 هزار و 900 میلیارد تومان اعلام کرد و از رشد 28 درصدی درآمدهای مالیاتی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد پیش بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 93 تصریح کرد: رقم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده هنوز نهایی نشده اما قطعا رقم آن نسبت به مالیات های پیش بینی شده امسال بیشتر خواهد بود و رشد خواهد داشت. 

وی از تعیین بخشی در سازمان مالیاتی برای وصول مطالبات معوق مالیاتی و اینکه این گروه ماموریت دارند که معوقات مالیاتی را دریافت کنند، خبرداد و رقم معوقات مالیاتی را 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: رقم معوقات مالیاتی جریانی سیال است  و مرتبا یکسری پرونده تشکیل و یکسری وصول می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مورد گروه های جدید مشمول مالیات بر ارزش افزود اظهارداشت: در حال فراخوان تعدادی از مشمولان جهت پیوستن گروه های جدید به مالیات بر ارزش افزوده هستیم.

کد مطلب 2171586

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