صبای قم در خانه نتیجه ای بهتر از تساوی کسب نکرد/ توقف صبا برابر متین بابل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در تنها بازی بدون گل از دیدارهای هفته پنجم دور رفت بازی‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور مقابل میهمان خود تیم فوتبال نوجوانان متین بابل به تساوی بدون گل تن داد.

پنجمین هفته از دور رفت دیدارهای مرحله گروهی فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور شامگاه پنجشنبه با انجام چند مسابقه پیگیری شد و طی آن صبای قم در دیداری خانگی برابر تیم فوتبال نوجوانان متین بابل هر چه زد به در بسته خورد.

دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان صبای قم و متین بابل در حضور تماشاگران علاقمند به صبای قم در زمین چمن مصنوعی ورزشی تختی قم برگزار شد و طی آن حریف بابلی در دیداری که بیشتر کارهای دفاعی انجام می داد برابر حملات صبا مقاومت کرد و در نهایت به یک امتیاز این میهمانی دست یافت.

فوتبالیست‌های نوجوان صبای قم در هفته سوم این رقابت‌ها نیز در دیداری داخل خانه میزبان تیم فوتبال مقاومت تهران بودند و در حالی که با کادر فنی جدید به لیگ امسال آمده‌اند با هفت گل شکست خوردند تا شروع خوبی در بازی های خانگی لیگ دسته برتر نوجوانان کشور نداشته باشند.

با این حال تیم فوتبال نوجوانان صبای قم که در هفته اول با سه گل به تیم شموشک گلستان باخته بود، در هفته دوم در دیداری حساس برابر تیم فوتبال در دور رفت مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور برابر تیم فوتبال نوجوانان سایپا مشهد در خانه حریف با یک گل به پیروزی رسید.

این در حالی است که تیم فوتبال نوجوانان صبای قم امسال با کادر فنی جدید که در راس آنها عباس رحمانی از مربیان قدیمی و پیشکسوت فوتبال قم و مسئول فعلی کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال استان قم حضور دارد، گام به رقابت‌های لیگ دسته برتر فوتبال نوجوانان کشور گذاشته است ولی این تیم هفته چهارم را نیز با شکست سنگین چهار بر صفر در خانه تیم دانش فریدونکنار پشت سر گذاشت.

صبای قم با کسب یک پیروزی، یک تساوی و سه باخت در حال حاضر تیم چهار امتیازی جدول رده‌بندی دیدارهای مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور به شمار می‌رود ولی این تیم با نتایجی که در هفته‌های اخیر کسب کرده است باید برای بهبود موقعیت خود در جدول گروه نخست لیگ برتر در دیدارهای آتی تلاش زیادی انجام بدهد.

فوتبالیست‌های صبای قم در پنج بازی 14 بار دروازه خود را در مقابل حریفان لیگ برتری باز شده دیده‌اند و این تعداد گل خورده نه تنها نشان از عملکرد ضعیف این تیم در کارهای دفاعی است بلکه ممکن است در دیدارهای آینده منجر به ناکامی‌های بیشتر صبا شود.