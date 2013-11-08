همایش شیرخوارگان حسینی در 12 منطقه صومعه سرا برگزار شد

خسرو زنبوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش بزرگداشت شعائر حسینی و تربیت نسل انقلابی است.

وی تصریح کرد: در این مراسم که با همت هیئت رزمندگان شهرستان صومعه سرا برگزار شد، مداحان و مرثیه سرایان با مداحی اهل بیت عصمت و طهارت در سوگ حضرت علی اصغر(ع) نشستند.

مسئول هیئت رزمندگان شهرستان صومعه سرا ادامه داد: در این مراسم معنوی که هر ساله در نخستین جمعه محرم الحرام برگزار می شود مادران فرزندان کوچک خود را به این همایش می آورند و به یاد شش ماهه ابا عبدالله الحسین به عزاداری می پردازند.