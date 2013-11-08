  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۴۰

زنبوری تصریح کرد:

همایش شیرخوارگان حسینی در 12 منطقه صومعه سرا برگزار شد

همایش شیرخوارگان حسینی در 12 منطقه صومعه سرا برگزار شد

صومعه سرا – خبرگزاری مهر: مسئول هیئت رزمندگان شهرستان صومعه سرا گفت: همایش شیرخوارگان حسینی به یاد شهید شش ماهه کربلا در دوازده منطقه این شهرستان برگزار شد.

خسرو زنبوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش بزرگداشت شعائر حسینی و تربیت نسل انقلابی است.

وی تصریح کرد: در این مراسم که با همت هیئت رزمندگان شهرستان صومعه سرا برگزار شد، مداحان و مرثیه سرایان با مداحی اهل بیت عصمت و طهارت در سوگ حضرت علی اصغر(ع)  نشستند.

مسئول هیئت رزمندگان شهرستان صومعه سرا ادامه داد: در این مراسم معنوی که هر ساله در نخستین جمعه محرم الحرام برگزار می شود مادران فرزندان کوچک خود را به این همایش می آورند و به یاد شش ماهه ابا عبدالله الحسین به عزاداری می پردازند.

کد مطلب 2171598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها