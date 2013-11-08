  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۳۲

حجت الاسلام خاموشی در گفتگو با مهر:

عسگراولادی هرگز از خط امام و رهبری منحرف نشد

عسگراولادی هرگز از خط امام و رهبری منحرف نشد

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه عسگراولادی هیچگاه از خدمت به نظام و انقلاب دریغ نورزید گفت: مرحوم عسگراولادی همواره در خط امام و رهبری قدم بر می داشت و از این راه منحرف نشد.

سید مهدی خاموشی در حاشیه مراسم سوم مرحوم عسگراولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ویژگی ها و صفات عسگراولادی گفت:  آقای عسگراولادی یکی از موسسین انقلاب اسلامی بود.

وی تصریح کرد: ایشان همواره در خط امام و رهبری و نظام قدم برداشت و به دنبال منافع انقلاب اسلامی بود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین با اشاره به انسان دوستی این یار امام و رهبری گفت: مرحوم عسگراولادی دفاع از محرومین را سرلوحه خود کرده و تا آخر عمرش در این کسوت با افتخار کار می کرد.

وی با اشاره به مواضع سیاسی عسگراولادی گفت: وی همیشه در خط امام و رهبری قدم برداشت و هرگز از این راه منحرف نشد و هیچگاه از خدمت به نظام و انقلاب دریغ نورزید.

کد مطلب 2171603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها