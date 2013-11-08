عسگراولادی هرگز از خط امام و رهبری منحرف نشد

سید مهدی خاموشی در حاشیه مراسم سوم مرحوم عسگراولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ویژگی ها و صفات عسگراولادی گفت: آقای عسگراولادی یکی از موسسین انقلاب اسلامی بود.

وی تصریح کرد: ایشان همواره در خط امام و رهبری و نظام قدم برداشت و به دنبال منافع انقلاب اسلامی بود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین با اشاره به انسان دوستی این یار امام و رهبری گفت: مرحوم عسگراولادی دفاع از محرومین را سرلوحه خود کرده و تا آخر عمرش در این کسوت با افتخار کار می کرد.

وی با اشاره به مواضع سیاسی عسگراولادی گفت: وی همیشه در خط امام و رهبری قدم برداشت و هرگز از این راه منحرف نشد و هیچگاه از خدمت به نظام و انقلاب دریغ نورزید.