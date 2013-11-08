مرکبات مازندران دو هزار میلیارد تومان گردش اقتصادی دارد

محمدمحمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرکبات بعد از برنج بالاترین رقم کمک کننده به اقتصاد خانوارهای استان را دارد و به همین دلیل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی اظهار داشت: جدای از مسئله اقتصادی مرکبات برای مازندران، تولید این محصول نیز اهمیت دارد بویژه اینکه در ایام نوروز، استفاده از مرکبات مازندران در کشور نهادینه شده است.

وی عنوان کرد: پیداکردن بازارهای هدف در نوروز از برنامه هایی است که در حال فعالیت دز این زمینه هستیم و افزایش تولید مرکبات را در این راستا شاهد بودیم.

محمدپور اظهار داشت: تولید برنامه های جدید کیوی مانند کیوی طلایی از جمله برنامه هاست و در تلاش هستیم تا روی بازاریابی این محصولات و صادرات آن کار کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت: در حوزه صادرات محصولات باغی، میوه و سبزی می توانیم روی پتانسیل استان حساب کنیم و ظرفیتهای زیادی برای افزایش صادرات این حصولات در استان وجود دارد که باید همکاری و تعامل فرابخشی در این حوزه ایجاد شود.

محمدپور افزود: از جمله مسائلی که باید تقویت شود، بحث حمل و نقل ایجاد شرکت های بین المللی، بسته بندی، تعامل مناسب با بازارای جهانی از جمله مواردی است که باید لحاظ شود.

وی یادآورشد: با افزایش تعامل دستگاههای مربوطه در استان نسبت به افزایش تولیدات و صادرات محصولات باغی استان خوشبین هستیم و در تنظیم بازار نیز خواهان همکاری دستگاههای مختلف هستیم و امیدواریم با تعامل، برنامه ای برای تنظیم بازار و کارآمدکردن بازار تدوین شود.

وی اظهار داشت: کارآمدی بازار نتیجه رفاه بیشتر برای تولیدننده و مصرف کننده را خواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از توجه ویژه استاندار به تنظیم بازار میوه و سبزی در استان خبر داد و گفت: همچنین به دستگاههای اجرای تاکید کرد تا بتوانند جهشی را رد حوزه صاردات و تامین نیازهای داخلی در دستگاههای اجرایی استان بوجود بیاورند.

وی اظهار داشت: تلاش اتحادیه باغداران برای تنظیم قیمت بازار بسیار قابل تحسین است و نقش بالایی در قیمت تعادلی دارند و همانطور که سعی کرده است قیمت ها افزایش نیابد به گونه ای نباشد که کاهش قیمت ها به باغدار تولیدکننده ضربه زند.

وی عنوان کرد: اگر تولدیات محصولات باغی با کاهش غیرمتعارف قیمت همراه باشد بازار برای تولیدات خارجی فراهم می شود.