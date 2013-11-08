۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۳۹

محمدپور در گفتگو با مهر:

مرکبات مازندران دو هزار میلیارد تومان گردش اقتصادی دارد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه مرکبات یک محصول استراتژیک در اقتصاد استان است، گردش اقتصادی این محصول را در استان بالغ بر دو هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

محمدمحمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرکبات بعد از برنج بالاترین رقم کمک کننده به اقتصاد خانوارهای استان را دارد و به همین دلیل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
 
وی اظهار داشت: جدای از مسئله اقتصادی مرکبات برای مازندران، تولید این محصول نیز اهمیت دارد بویژه اینکه در ایام نوروز، استفاده از مرکبات مازندران در کشور نهادینه شده است.
 
وی عنوان کرد: پیداکردن بازارهای هدف در نوروز از برنامه هایی است که در حال فعالیت دز این زمینه هستیم و افزایش تولید مرکبات را در این راستا شاهد بودیم.
 
محمدپور اظهار داشت: تولید برنامه های جدید کیوی مانند کیوی طلایی از جمله برنامه هاست و در تلاش هستیم تا روی بازاریابی این محصولات و صادرات آن کار کنیم.
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت: در حوزه صادرات محصولات باغی، میوه و سبزی می توانیم روی پتانسیل استان حساب کنیم و ظرفیتهای زیادی برای افزایش صادرات این حصولات در استان وجود دارد که باید همکاری و تعامل فرابخشی در این حوزه ایجاد شود.
 
محمدپور افزود: از جمله مسائلی که باید تقویت شود، بحث حمل و نقل  ایجاد شرکت های بین المللی، بسته بندی، تعامل مناسب با بازارای جهانی از جمله مواردی است که باید لحاظ شود.
 
وی یادآورشد: با افزایش تعامل دستگاههای مربوطه در استان نسبت به افزایش تولیدات و صادرات محصولات باغی استان خوشبین هستیم و در تنظیم بازار نیز خواهان همکاری دستگاههای مختلف هستیم و امیدواریم با تعامل، برنامه ای برای تنظیم بازار و کارآمدکردن بازار تدوین شود.
 
وی اظهار داشت: کارآمدی بازار نتیجه رفاه بیشتر برای تولیدننده و مصرف کننده را خواهد داشت.
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از توجه ویژه استاندار به تنظیم بازار میوه و سبزی در استان خبر داد و گفت: همچنین به دستگاههای اجرای تاکید کرد تا بتوانند جهشی را رد حوزه صاردات و تامین نیازهای داخلی در دستگاههای اجرایی استان بوجود بیاورند.
 
وی اظهار داشت: تلاش اتحادیه باغداران برای تنظیم قیمت بازار بسیار قابل تحسین است و نقش بالایی در قیمت تعادلی دارند و همانطور که سعی کرده است قیمت ها افزایش نیابد به گونه ای نباشد که کاهش قیمت ها به باغدار  تولیدکننده ضربه زند.
 
وی عنوان کرد: اگر تولدیات محصولات باغی با کاهش غیرمتعارف قیمت همراه باشد بازار برای تولیدات خارجی فراهم می شود.
