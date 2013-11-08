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۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۳۷

افزایش درآمدهای پایدار شهردار ی به 40 درصد تا پایان سال / هنوز ریالی از مطالبات شهرداری پرداخت نشده است

افزایش درآمدهای پایدار شهردار ی به 40 درصد تا پایان سال / هنوز ریالی از مطالبات شهرداری پرداخت نشده است

معاون مالی و اداری شهرداری تهران با تاکید بر این که پرداخت عوارض شهرداری توسط شهروندان نقش مهمی در تحقق درآمدهای پایدار شهرداری دارد ، گفت : در صورت پرداخت عوارض از سوی شهروندان در سال جاری امیدواریم تا پایان سال میزان درآمدهای شهرداری به بیش از 40 درصد افزایش یابد .

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی با اشاره به اقدامات شهرداری در خصوص تحقق درآمدهای پایدار گفت : بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران سالانه باید  5 درصد به درآمدهای پایدار شهرداری اضافه شود .

وی افزود : سال گذشته میزان درآمدهای پایدار شهرداری به بیش از 35 درصد رسید و قطعا افزایش درآمدها در این بخش از مهم ترین برنامه های شهرداری است که درراستای آن اقدامات مختلفی نیز پیش بینی شده است .

معاون مالی و اداری شهرداری تهران با تاکید بر این که پرداخت عوارض شهرداری توسط شهروندان نقش مهمی در تحقق درآمدهای پایدار شهرداری دارد ، اظهار کرد : در صورت  پرداخت عوارض از سوی شهروندان در سال جاری امیدواریم امسال و تا پایان سال میزان درامدهای شهرداری به بیش از 40 درصد افزایش یابد.

پورزرندی با اشاره به پرداخت مطالبات شهرداری از سوی دولت تصریح کرد : هنوز ریالی از مطالبات شهرداری پرداخت نشده و ما نیز ما با توجه به شروع کار دولت و وضعیت اقتصادی  فعلی مطالبه ای نکردیم و این در حالی است که حتی کمک ها ی مصوب سال جاری را نیز دریافت نکردیم.

به گفته معاون شهردار تهران ، این مطالبات در بخش های مختلفی از جمله هزینه های عمرانی مترو ، یارانه بلیط مترو به میزان 120 میلیارد تومان ، یارانه اتوبوس و ...  است که هنوز پرداختی در این خصوص صورت نگرفته است .

کد مطلب 2171611

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