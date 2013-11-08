سفر "هیس! دخترها فریاد نمی زنند" به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران فیلم "هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند" از روز جمعه ۲۲ نوامبر برابر با یکم آذر در سينما "لامل" لس‌آنجلس آغاز می‌شود و پوران درخشنده کارگردان اثر نیز در مراسم افتتاحيه اکران فيلم در شهر لس‌آنجلس حضور خواهد داشت.

طناز طباطبایی، مریلا زارعی، شهاب حسینی، بابک حمیدیان، شهاب حسینی، جمشید هاشم پور، هادی مرزبان، مائده طهماسبی، ستاره اسکندری و امیر دژاکام در فیلم سینمایی "هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند" به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم سینمایی عید فطر در سینماهای تهران اکران شد و به فروش میلیاردی رسید.

همچنین این فیلم در جشنواره سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نیز جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را دریافت کرد. درخشنده مدتی پیش برای نمایش فیلم در کانادا به این کشور سفر کرده بود و به تازگی به آمریکا رفته است.

سانس‌های اکران فیلم به زودی اعلام خواهد شد و تهیه بلیت در داخل سینما و آنلاین از طريق وبسايت سينما به آدرس www.laemmle.com انجام می‌شود.