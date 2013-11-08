گچسارانی ها29 میلیون ریال در ماه گذشته زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امرالله فروزنده تصریح کرد:کمیته امداد به منظور کمک به نیازمندان تحت حمایت طرح های مشارکتی مختلفی را اجرا می کند.

وی با اشاره به اینکه توسعه و جلب مشارکتهای مردمی یکی از مهمترین سیاست های کمیته امداد است، گفت: طرحهاي مشارکتي کميته امداد برگرفته از سنت‌هاي اسلامي و در راستاي محروميت زدايي و احياء سنت‌هاي حسنه اسلامي در زمينه کمک به نيازمندان اجرايي مي‌شود.

فروزنده بیان کرد: طرح جمع آوری زکات یکی از اساسی ترین برنامه ها و طرح های کمیته امداد جهت مشارکت مردم خیر در امر خدمت رسانی به محرومان است.

مدیر کمیته امداد شهرستان گچساران با بیان اينکه زکات جمع‌آوري شده در راستای کمک به نیازمندان و همچنین ساخت پروژه‌هاي عام‌المنفعه هزينه مي‌شود، اظهارداشت: امید است با تبلیغات و اطلاع رسانی درست و فرهنگ سازی در بین مردم شاهد افزایش و رشد چشمگیر کمک های مردمی در راه کمک به نیازمندان واقعی جامعه باشیم.

250 مددجوی چرامی در دوره های آموزشی امداد و نجات شرکت کردند

مدیر کمیته امداد شهرستان چرام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 250 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از کارگاهها و دوره های آموزشی امداد و نجات بهره مند شده اند.

علی حسن مظاهری افزود: به منظور ارتقاء سطح علمی و آگاهی مددجویان در طول سال دوره های مختلفی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون شش دوره آموزشی امداد و نجات با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان برای مددجویان تحت حمایت برگزار شده است.

مظاهری تصریح کرد: این کارگاه های آموزشی به منظور بهره مندی خانواده ها و آشنایی آنان با کمک های اولیه و همچنین امداد رسانی و نجات، توسط اساتید و کارشناسان مجرب سازمان هلال احمر برگزار شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان چرام با بیان اینکه تعداد 250 مددجوی تحت حمایت در این دوره های امداد و نجات شرکت نموده اند، بیان داشت: در این دوره های آموزشی مکان های امن در زمان وقوع زلزله، نحوه ی پناه گرفتن در هنگام حادثه، نحوه ی امداد رسانی به مصدومین ودیگر اقدامات اساسی حین وقوع بلایای طبیعی و غیر مترقبه به خانوارهای تحت حمایت آموزش داده شد.

معرفی 204نفر از مددجویان کهگیلویه به پزشک خانواده

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از معرفی 204نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان به پزشک خانواده خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: ارتقاءسلامت جامعه بویژه مددجویان تحت حمایتی که در شهرهای بالای 20 هزار نفر زندگی می نمایند از مهمترین اهداف طرح پزشک خانواده می باشد.

وی افزود: در همین راستا جهت درمان مددجویان بیماری که در شهر دهدشت زندگی می کنند، سه پزشک عمومی قرارداد منعقد و 204 نفر از مددجویان شهر دهدشت به پزشک خانواده معرفی شدند.

رحیمی نیا گفت : مددجویان ابتدا می بایست از طریق پزشک خانواده خود اقدام به درمان نموده که در صورت تشخیص پزشک بر اساس سیستم ارجاع به پزشک متخصص و سایر مراکز درمانی طرف قرارداد ارجاع داده می شوند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 34 مرکز طرف قرارداد دیگر اعم از بیمارستان،آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی، پزشک متخصص با کمیته امداد شهرستان قرارداد منعقد نموده که مددجویان در صورت رعایت نمودن سیستم ارجاع بالغ بر 90درصد هزینه های درمانی آنان رایگان و از طریق این نهاد پرداخت خواهد شد.

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: در حال حاضر سه هزار و 535 نفر از مددجویان شهر دهدشت از خدمات درمانی پزشک خانواده استفاده می نمایند.

پرداخت خدمات موردی ویژه به 17 مددجوی بویراحمدی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بویراحمد از پرداخت خدمات موردی ویژه به 17 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان و نیازمندان واجد شرایط خبر داد.

زریر انصاری گفت: کمکهای موردی در راستای حل مشکلات و نیازهای اساسی از قبیل کمک هزینه ازدواج، هزینه های درمانی، تحصیلی، فرهنگی و عمرانی به افراد نیازمند پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: مشکلات مالی و معیشتی خانواده ها بررسی و بر اساس نیازی که دارند، خدمات متفاوتی به آنها ارائه می شود.

انصاری افزود: در همین راستا در مهرماه سال جاری7 ميليون و 150 هزار ريال در قالب خدمات موردی به 17 نفر از نیازمندان پرداخت شده است.

وی تصریح کرد : کمیته امداد به منظور تاًمین مشکلات مالی و معیشتی خانواده های زیر پوشش و اقشار آسیب پذیر خدمات هدفمندی ارائه داده و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.