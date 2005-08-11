مذهب نبايد مانعي در برابر عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، هالونن در گفتگو با روزنامه "سايما"گفت:منتقديني كه اعلام كردند ريشه هاي اسلامي تركيه مساله ساز بود در واقع اين موضوع را ساده مي انگارند.

وي گفت:تنها اين مسيحيت اروپائي نيست كه ارزشهاي دموكراتيك را در انحصار خود دارد و تركيه (اسلامي) نيز مي تواند ملاكهاي دموكراسي، حقوق بشر و عدالت را انجام دهد.

اين مقام فنلاندي همچنين اعلام كرد:در ديدگاه وي تركيه و فرهنگ اين كشور فرهنگي متفاوت از بقيه اروپا نيست براي اينكه اين كشور در قرون گذشته اغلب از سوي اروپا پذيرفته شده بود.

اظهارات اين مقام فنلاندي واكنشي مستقيم به گفته هاي آخر "اندرز راسموسن" نخست وزير دانمارك مي باشد كه گفته بود:پذيرش فرهنگ تركيه براي اروپا مشكل خواهد بود و من نمي توانم تصور كنم كه مرزهاي اروپا با عراق و سوريه مشترك باشد.