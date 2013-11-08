به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه فیلم‌سازی 35 میلیمتری در جلسه 15 آبان‌ماه خود که با حضور اکثریت اعضا در محل معاونت آثار سینمایی و سمعی و بصری برگزار شد برای 5 فیلم پروانه ساخت صادر کرد.

فیلم‌های "آتش بس 2" به تهیه‌کنندگی محمد نیک‌بین و کارگردانی تهمینه میلانی، "فرشته‌ها با هم می‌آیند" به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی و کارگردانی حامد محمدی، "در دنیای تو ساعت چنده؟" به تهیه‌کنندگی علی مصفا و کارگردانی صفی یزدانیان،"من سعید هستم" به تهیه کنندگی مقصود جباری و کارگردانی حسین مهکام و "طول موج" به تهیه کنندگی و کارگردانی فرامرز شهبازیان از شورای صدور پروانه فیلم‌سازی پروانه ساخت دریافت کردند.

تهمینه میلانی پیش از این در سال 84 قسمت اول فیلم سینمایی "آتش بس" را با بازی مهناز افشار و محمدرضا گلزار ساخته بود. "فرشته ها با هم می آیند" اولین فیلم بلند سینمایی حامد محمدی است که به تهیه‌کنندگی منوجهر محمدی ساخته می شود. حامد محمدی پیش از این نویسندگی فیلمنامه هایی چون "حوض نقاشی"، "طلا و مس" و "بوسیدن روی ماه" را برعهده داشته است.