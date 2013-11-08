وحدت رمز موفقیت شورا/ شوراها مسیر حل مشکلات را پیدا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر پنجشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهرستان کرمان، ضمن تسلیت به مناسبت ایام محرم، برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های شهرستان کرمان را ضروری دانست و افزود: ظرفیت های زیادی در شهرستان کرمان وجود دارد که از آن ها به خوبی استفاده نشده است و باید از این ظرفیت ها برای آبادانی هرچه بیشتر کرمان استفاده شود.

وی شوراهای اسلامي شهرستان را ظرفیت های خوبی برای کشور دانست و اظهار داشت: باید از این ظرفیت ها برای پیش‌برد نظام جمهوری اسلامی استفاده کنیم.

استاندار کرمان بر لزوم وحدت و انسجام میان شوراهای اسلامی شهرستان تاکید کرد و گفت: عدم وحدت میان اعضای شوراها، مانع از پیش‌رفت کارها و کارآمدی شوراها می شود.

وی با اشاره به کمبود بودجه در استان، افزود: شک نداریم که همه ی مشکلات استان باید حل شود ولی با توجه به کمبود بودجه، مشکلات را اولویت بندی کرده و رفع آن‌ها را بر اساس اولويت در دستور کار خود قرار دادیم.

نجار با بیان این که تنها 14 درصد از اعتبارات کشور در اختیار استان هاست، گفت: 86 درصد این اعتبارات در اختیار دستگاه های ملی است در حالی که بیش‌ترین توقع ها مربوط شهرستان هاست.

وی از شوراهای اسلامی شهرستان ها خواست: با تهیه یک برنامه‌ مدون و دقیق در حوزه‌ فعالیت خود، مسیر حل مشکلات شهرستان خود را هدایت کنند و از هزینه کردن اعتبارات برای موارد غیرضروری بپرهیزند.

در ادامه‌ي این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین ربانی رییس شورای اسلامی شهرستان کرمان نیز ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم، گفت: شورای اسلامی جدید شهرستان کرمان با 20 عضو کار خود را آغاز کرده است.

وی ضمن تشکر از استاندار و فرماندار کرمان برای تامین ساختمان اداری شورای اسلامی شهرستان کرمان، افزود: برای حل مشکلات و دغدغه های مردم شهرستان کرمان، نیازمند هم کاری همه جانبه‌ استاندار و فرماندار کرمان هستیم.

گفتنی است در این نشست، اعضای شورای اسلامی شهرستان کرمان به بیان مشکلات عمرانی، خدماتی و تاسیساتی حوزه‌ فعالیت خود پرداختند و استاندار نیز به ارائه‌ راه‌کارهایی برای رفع این مشکلات پرداخت.





