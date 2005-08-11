ادامه رايزني براي حل 18 مورد اختلافي در روند تدوين قانون اساسي عراق// عبد العزيز حكيم محور تلاش مشترك گروههاي شيعه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، محمود عثمان از اعضاي كميته تدوين قانون اساسي دائمي عراق و عضو فراكسيون ها كردستان گفت : نشست ها و ديدارهاي چندجانبه از روز گذشته ميان كردها ، شيعيان و عرب هاي سني به منظور نزديك شدن ديدگاه ها و انعطاف در مواضع به منظور موفقيت نشست فراگير سران فراكسيون هاي پارلماني آغاز شده و همچنان ادامه دارد.



به گفته وي، كردها به رياست مسعود بارزاني روز گذشته ديدارهايي با سيدعبدالعزيز حكيم رئيس فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه و اياد علاوي نخست وزير سابق ورئيس فراكسيون العراقيه و حاجم الحسني رئيس مجمع ملي (سني) و زلماي خليل زاد سفير آمريكا در بغداد انجام داد.



عثمان ابراز عقيده كرد كه فوايد اين ديدارهاي دوجانبه و سه جانبه به مراتب بيش از نشست سران است زيرا هر يك ازآنها فقط بر نظر و راي خود پافشاري مي كند.



به گفته وي ، مسعود بارزاني رئيس حكومت منطقه اي كردستان امروز با سران عرب هاي سني نيز ديدار خواهد كرد.



اين شخصيت كردي افزود: رهبران شيعه نيز نشست هايي در ميان خود برگزار كرده اند تا جائي كه مقتدي صدر روز گذشته با آيت الله سيستاني مرجع بزرگ شيعيان عراق ديدار كرد و پس از آن با سيدعبدالعزيز حكيم ديدار كرد.



در ديدار حكيم و صدر راهكارهاي تدوين قانون اساسي بررسي شد.



حكيم پيش از اين با آيت الله سيستاني ديدار كرده بود و در آن به مسائلي همچون وحدت ملت عراق و حفظ جايگاه اسلام در دولت و تضمين هاي لازم براي ديگر گروه ها واقليت هاي ملت عراق پرداخته شد.



از سوي ديگر همچنان 18 نكته مورد اختلاف گروه هاي اصلي مجمع ملي عراق وجود دارد كه در متن پيش نويس قانون اساسي در حال بررسي است كه مهمترين آن فدراليسم و جايگاه اسلام در قانون اساسي است.



به گفته عثمان ، كردها و شيعيان با اصل فدراليسم از دوران مبارزات خود با رژيم صدام موافقت كرده بودند اما عرب هاي سني با اين امر موافق نبودند و با وجودي كه آنها به ويژگي كردستان نه درحد ايالت اعتراف كرده اند اما با فدراليسم براي جنوب عراق نيز مخالف هستند.



اين شخصيت كرد افزود: نمايندگاني از سازمان ملل و سفارت هاي آمريكا و انگليس براي نزديك كردن ديدگاه ها و رفع اين اختلافات در رايزني ها تلاش مي كنند.



شايان ذكر است بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي، پيش نويس قانون اساسي دائمي بايد تا 15 آگوست(24 مرداد) تهيه شودو تا قبل از 15 اكتبر ( 23 مهر) نيز يك همه پرسي را براي كسب موافقت ملت عراق با آن برگزار شود.

اين همه پرسي بايد اكثريت آراي ملت عراق را كسب نمايد،مشروط برآنكه دو سوم جمعيت سه استان مجاور از مجموع 18 استان آن را رد نكنند.

در صورتي كه قانون اساسي دائمي به تاييد مردم اين كشوربرسد ، انتخابات سراسري بايد حداكثر 15 دسامبر(24 آذر84 ) به منظور تشكيل دولت جديد تا 31 همان ماه ( 10 دي 84) برگزار شود