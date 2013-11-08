۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۱۰

6 تقاطع پرترافیک غرب تهران به چراغ زمان دار و هوشمند تجهیز شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 5 گفت : تقاطع های پرترافیک غرب پاینخت با نصب چراغ های زمان دار و هوشمند ساماندهی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی نجاتی با بیان این مطلب اظهار کرد : با توجه به حجم تردد در بخشی از تقاطع های بزرگراهی و شبکه معابر منطقه که سبب گره خوردن و سنگین شدن ترافیک می شود با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی نصب چراغ های زمان دار دربرخی از تقاطع ها در حال اجراست .

به گفته وی در این طرح تقاطع های  اباذر - کاشانی ، شاهین - چمران ، کاشانی - سازمان آب ، آبشناسان - ضلع غرب شاهین به چراغ راهنمایی زمان دار تجهیز شد که امید می رود با تکمیل این طرح و تسهیل درتردد کاهش زمان سفرهای شهری راشاهد باشیم .

معاون شهردار منطقه 5 خاطر نشان کرد : در تداوم اجرای این طرح چراغ راهنمایی و رانندگی میدان صادقیه ، اکباتان - بوذری ، جاده مخصوص کرج - فکوری ، آبشناسان - شاهین و... نیز تعمیر ونگهداری شد.

وی افزود : به منظور ساماندهی تقاطع های پر ترافیک وهمچنین روان سازی تردد ، 22 تقاطع با اجرای طرح اصلاح هندسی ساماندهی شد.

