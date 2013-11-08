ادارات پلدختر بدهی خود را به شهرداری پرداخت کنند

جعفر سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که شهروندان پلدختری همواره با مشارکت بالای خود در مدیریت شهری، پشتیبان برنامه‌های آبادانی شهر بوده‌اند افزود: مسئولیت شهرداری فرصتی برای خدمت به شهروندان و رضایت شهروندان رمز موفقیت شهرداری است.

وی با بیان این که افزایش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری مهم است گفت: برنامه ریزی که در مدت نزدیک به یک ماه سرپرستی شهرداری داریم زمینه سازی برای تحقق این امر مهم بوده است.

وی یکی از علل تضعیف نظام مالی شهرداری را عدم پرداخت بدهی ادارات به شهرداری دانست و افزود: چنانچه بدهیهای ادارات به شهرداری پرداخت و تسویه شود شهرداری بهتر و بیشتر می تواند در ارائه خدمات به شهروندان کوشا باشد، بنابراین انتظارمی رود ادارات بدهی خود را به شهرداری پرداخت کنند.

سرپرست شهرداری پلدختر گفت: با هماهنگی و تلاش شبانه روزی پرسنل زحمت کش شهرداری و با هماهنگی شورای اسلامی شهر و سایر ادارات موافق به راه اندازی بیش از 80درصد ماشین آلات شهرداری و کارخانه شن و ماسه با هزینه بالغ بر 200 میلیون ریال شده ایم.

وی افزود: در دوره کوتاه تصدی ام در آمد 20 روزه شهرداری یک میلیارد و 150 میلیون ریال بوده که بالغ 580 میلیون ریال به نیروهای شرکت خدماتی و 40 میلیون ریال معوقه بازنشستگان و مبلغ 300 میلیون ریال به اداره دارایی شهرستان و مابقی آن در راستای هزینه های شهرداری پرداخت شده است.

وی ازمسئولان شهرستان در خواست کرد با توجه به اینکه شهرداری به صورت موسسه غیرانتفاعی و درآمد آن از طریق عوارض قانونی از شهروندان و سایر ادارات شهرستان تامین می شود و باید در راستای خدمات دهی به شهروندان هزینه شود در خصوص پرداخت بدهی معوقه خود به شهرداری مساعدت لازم را به عمل آورند.

سلیمانی از دادگستری و نیروی انتظامی شهرستان پلدختر خواست در زمینه برخورد با سد معبر و گشت های اجرائیات که در برخی موارد باعث درگیری می شوند همکاری لازم را مانند سابق با شهرداری داشته باشند.

وی از مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواست با هماهنگی سایر ادارات با توجه به اینکه در روز پنجشنبه هرهفته گلزار شهدا جمعیت کثیری از شهروندان جهت زیارت اهل قبور و علامه جزایری مشرف می شوند در زمینه استقرار یک دستگاه آمبولانس همکاری لازم را بعمل آورند.