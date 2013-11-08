  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

گزارش خبرنگار اعزامی مهر/

نشست داخلی هیئت مذاکره کننده ایران با حضور ظریف

نشست داخلی هیئت مذاکره کننده ایران با حضور ظریف

نشست داخلی هیئت مذاکره کننده ایران با 1+5 ساعتی پیش در هتل محل اقامت ظریف برگزار شد.

یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر اظهار داشت: نشست جمع بندی مذاکرات روز گذشته با 1+5 با وزیر امور خارجه برگزار شد.

وی افزود: قرار است تا دقایقی دیگر نشست جمع بندی ایران و 1+5 با حضور اشتون و ظریف برگزار شود.

کد مطلب 2171648

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها